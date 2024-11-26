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Posted 26 ноября, 10:38

Published 26 ноября, 10:38

Modified 26 ноября, 10:49

Updated 26 ноября, 10:49

Сосед умершей в свинарнике школьницы рассказал, зачем и как ударил ее

Сосед умершей в свинарнике школьницы рассказал, зачем и как ударил ее

26 ноября 2024, 10:38
Фото: СК Красноярского края.
В прокуратуре и следкоме опубликовали кадры с допроса мужчины, причастного к смерти 17-летней девушки в загоне с животными в Ужурском районе Красноярского края.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО «Андроновское» и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику.

Мужчина пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. По данным ведомств, он ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.

Видео: СК Красноярского края.

Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.

Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.

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