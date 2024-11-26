Сосед умершей в свинарнике школьницы рассказал, зачем и как ударил ее

Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.