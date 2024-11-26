Сосед умершей в свинарнике школьницы рассказал, зачем и как ударил ее

Posted 26 ноября, 10:38
Published 26 ноября, 10:38
Modified 26 ноября, 10:49
Updated 26 ноября, 10:49
В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО «Андроновское» и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику.
Мужчина пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. По данным ведомств, он ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.
Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.
Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.