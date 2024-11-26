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Posted 26 ноября, 03:38

Published 26 ноября, 03:38

Modified 26 ноября, 04:28

Updated 26 ноября, 04:28

Ударил бык и искусали свиньи: СК озвучил версию гибели школьницы в загоне

Ударил бык и искусали свиньи: СК озвучил версию гибели школьницы в загоне

26 ноября 2024, 03:38
Фото: СК Красноярского края / прокуратура Красноярского края.
В следкоме рассказали о версии гибели 17-летней девушки, искусанное тело которой нашли в свинарнике в селе Ушканка Красноярского края.

По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

В закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона. Они могли открыть языком щеколду, или девушка сама ее открыла. Один из них ударил девушку по голове рогом, из-за чего она потеряла сознание и упала.

Огромные свиньи были закрыты в стойле, но через дыры в коридор выбежали небольшие свиньи, напали и искусали ее. Девушка скончалась на месте. Ее тело нашел приятель.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.

Сейчас следователи и сотрудники прокуратуры продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

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#Владислав Савончик#Животные#Красноярск#СК#Следствие#Свиньи#Трагедия#Гибель#Свинарник
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