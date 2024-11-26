Ударил бык и искусали свиньи: СК озвучил версию гибели школьницы в загоне

Posted 26 ноября, 03:38
Published 26 ноября, 03:38
Modified 26 ноября, 04:28
Updated 26 ноября, 04:28
По версии следствия, вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечают, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
В закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона. Они могли открыть языком щеколду, или девушка сама ее открыла. Один из них ударил девушку по голове рогом, из-за чего она потеряла сознание и упала.
Огромные свиньи были закрыты в стойле, но через дыры в коридор выбежали небольшие свиньи, напали и искусали ее. Девушка скончалась на месте. Ее тело нашел приятель.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов.
Сейчас следователи и сотрудники прокуратуры продолжают выяснять обстоятельства трагедии.