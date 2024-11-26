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Posted 26 ноября, 07:38

Published 26 ноября, 07:38

Modified 26 ноября, 07:40

Updated 26 ноября, 07:40

Аналитики заявили, что в Красноярском крае переизбыток ищущих работу психологов

В крае слишком много ищущих работу психологов. Им предлагают всего 35 тысяч

26 ноября 2024, 07:38
Фото: freepik.com.

Аналитики заявили, что в Красноярском крае переизбыток ищущих работу психологов

В Красноярском крае за пять лет выросло количество психологов, ищущих работу.

Как сообщают аналитики hh.ru, за пять лет в регионе спрос на психологов вырос в 3,6 раз — за 11 месяцев 2024 года для них было открыто 102 вакансии. Однако специалистов больше, чем требуется: на одно предложение о работе приходится 38 резюме, при норме 4–7,9 резюме на вакансию.

Средняя предлагаемая зарплата психологам в крае составляет 35 500 рублей. По данным аналитиков, это ниже средних зарплатных предложений почти в два раза.

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