В крае слишком много ищущих работу психологов. Им предлагают всего 35 тысяч

Как сообщают аналитики hh.ru, за пять лет в регионе спрос на психологов вырос в 3,6 раз — за 11 месяцев 2024 года для них было открыто 102 вакансии. Однако специалистов больше, чем требуется: на одно предложение о работе приходится 38 резюме, при норме 4–7,9 резюме на вакансию.