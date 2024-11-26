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Posted 26 ноября, 03:18

Published 26 ноября, 03:18

Modified 26 ноября, 03:18

Updated 26 ноября, 03:18

В Красноярске в 2025 году построят пассажирский причал возле мужского монастыря

В Красноярске в 2025 году построят пассажирский причал возле мужского монастыря

26 ноября 2024, 03:18
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске ищут подрядчика для строительства пассажирского причала в районе Свято-Успенского мужского монастыря.

Как указано на портале госзакупок, пассажирский причал станет частью водного маршрута Красноярск — Овсянка — Дивногорск.

Планируется, что объект построят в 800 метрах ниже по течению от Свято-Успенского мужского монастыря.

Фото: zakupki.gov.ru

Причал будет рассчитан на среднесуточный пассажирооборот до 200 человек. Площадь причала составит около 34 квадратных метров, длина — 30 метров.

Начальная цена контракта — 74 миллиона 906 тысяч рублей. Победитель торгов должен будет завершить строительство причала до 31 июля 2025 года.

После сдачи объекта подрядчику предстоит оказывать гарантийной обслуживание в течение 5 лет.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Госзакупки#Причал#Свято-Успенский мужской монастырь
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