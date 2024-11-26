В Красноярске в 2025 году построят пассажирский причал возле мужского монастыря

Posted 26 ноября, 03:18
Published 26 ноября, 03:18
Modified 26 ноября, 03:18
Updated 26 ноября, 03:18
Как указано на портале госзакупок, пассажирский причал станет частью водного маршрута Красноярск — Овсянка — Дивногорск.
Планируется, что объект построят в 800 метрах ниже по течению от Свято-Успенского мужского монастыря.
Причал будет рассчитан на среднесуточный пассажирооборот до 200 человек. Площадь причала составит около 34 квадратных метров, длина — 30 метров.
Начальная цена контракта — 74 миллиона 906 тысяч рублей. Победитель торгов должен будет завершить строительство причала до 31 июля 2025 года.
После сдачи объекта подрядчику предстоит оказывать гарантийной обслуживание в течение 5 лет.