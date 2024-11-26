Житель Красноярского края пять дней жил с зарезанным другом в квартире

Posted 26 ноября, 07:47
Published 26 ноября, 07:47
Modified 26 ноября, 08:09
Updated 26 ноября, 08:09
Как рассказали в СК, убийство произошло в ночь на 16 ноября. Мужчина с тремя приятелями выпивал спиртное в своей квартире на улице Молодежной. В один момент хозяин стал выгонять гостей из дома, из-за этого между мужчинами произошел конфликт.
Двое приятелей покинули квартиру, а третьего обвиняемый ударил ножом в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте. После этого мужчина пять дней пил в соседней комнате и не заходил на кухню, где лежало тело друга.
Только 21 ноября мужчина обратился в полицию и сообщил об убийстве. Ему предъявили обвинение и арестовали.