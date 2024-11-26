Житель Красноярского края пять дней жил с зарезанным другом в квартире

Как рассказали в СК, убийство произошло в ночь на 16 ноября. Мужчина с тремя приятелями выпивал спиртное в своей квартире на улице Молодежной. В один момент хозяин стал выгонять гостей из дома, из-за этого между мужчинами произошел конфликт.