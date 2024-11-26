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Posted 26 ноября, 07:47

Published 26 ноября, 07:47

Modified 26 ноября, 08:09

Updated 26 ноября, 08:09

Житель Красноярского края пять дней жил с зарезанным другом в квартире

Житель Красноярского края пять дней жил с зарезанным другом в квартире

26 ноября 2024, 07:47
Фото: СК Красноярского края.
71-летний житель Железногорска зарезал своего приятеля, а после жил пять дней с трупом в квартире.

Как рассказали в СК, убийство произошло в ночь на 16 ноября. Мужчина с тремя приятелями выпивал спиртное в своей квартире на улице Молодежной. В один момент хозяин стал выгонять гостей из дома, из-за этого между мужчинами произошел конфликт.

Фото: СК Красноярского края

Двое приятелей покинули квартиру, а третьего обвиняемый ударил ножом в грудь. От ранения потерпевший скончался на месте. После этого мужчина пять дней пил в соседней комнате и не заходил на кухню, где лежало тело друга.

Только 21 ноября мужчина обратился в полицию и сообщил об убийстве. Ему предъявили обвинение и арестовали.

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#Владислав Савончик#Полиция#Арест#Убийство#Красноярский край#Алкоголь#Железногорск#СК
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