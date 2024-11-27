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Posted 27 ноября, 07:14

Published 27 ноября, 07:14

Modified 27 ноября, 07:16

Updated 27 ноября, 07:16

«Авито» поддержал олимпиаду по кибербезопасности для школьников

«Авито» поддержал олимпиаду по кибербезопасности для школьников

27 ноября 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney.
С 26 ноября по 23 декабря на образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская олимпиада для школьников «Безопасный интернет». Участвовать в ней смогут школьники с 1 по 11 класс.

Задания выполнены в игровой форме и помогут школьникам ознакомиться с наиболее безопасными и этичными способами поведения в интернете, освоить правила работы с электронными средствами связи, а также развить навыки информационной грамотности, логическое мышление и память. В этом году в заданиях акцентируется внимание на таких темах, как безопасные онлайн-покупки, взаимодействие с искусственным интеллектом, создание надежных паролей, корректное использование гаджетов и многое другое.

Партнером онлайн-олимпиады стал сервис «Авито». Организатором мероприятия выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» и Минцифры России.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что цифровое пространство постоянно меняется, и вместе с новыми возможностями возникают угрозы для безопасности в Сети. Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» дает школьникам уникальный шанс протестировать свои знания и способности в этой ключевой сфере. В этом году мероприятие охватит широкий круг актуальных аспектов цифровой грамотности, включая применение искусственного интеллекта, фильтрацию спама и безопасное использование цифровых платформ. Впервые в олимпиаде смогут участвовать не только ученики младших и средних классов, но и старшеклассники.

Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова добавила, что компания не впервые реализует образовательные проекты, и дети на подобных мероприятиях — очень активная аудитория.

«В рамках олимпиады Учи.ру мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в Сети игрушку или гаджет, которые давно искал», — отметила Юматова.

Олимпиада «Безопасный интернет» на платформе Учи.ру проводится в третий раз и доступна для всех учащихся с 1-го по 11-й класс на безвозмездной основе. На выполнение заданий олимпиады отводится 60 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады или войти, используя логин и пароль от Учи.ру. Задания подобраны с учетом возрастных особенностей и могут выполняться дома, причем возможно участие родителей. Каждый участник получает сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма.

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