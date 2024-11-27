В Удачном продают коттедж за 110 миллионов с «ощущением успеха»

Posted 27 ноября, 04:57
Published 27 ноября, 04:57
Modified 27 ноября, 05:55
Updated 27 ноября, 05:55
Как указано в объявлении, площадь 2-этажного дома — 595 квадратных метров. Сам коттедж расположен на участке площадью 16 соток.
Сообщается, что в доме есть магистральный водопровод и газовое отопление. Внутри выложены кафель и теплый водяной пол. На самом участке растут сосны, стоят гараж на 4 машины и беседка для барбекю.
«Красивый и надежный дом. Топовая локация. Проезжая по этим улицам, чувствуется ощущение успеха. Конечно же, все это создает добавленную стоимость дому», — говорит риелтор.
На первом этаже дома находятся кухня-столовая, гостиная и санузел. На втором — 4 спальни и два санузла. На цокольном этаже есть спа с сауной, гостевая спальня со своей кухней и подсобные помещения.