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Posted 27 ноября, 04:57

Published 27 ноября, 04:57

Modified 27 ноября, 05:55

Updated 27 ноября, 05:55

В Удачном продают коттедж за 110 миллионов с «ощущением успеха»

В Удачном продают коттедж за 110 миллионов с «ощущением успеха»

27 ноября 2024, 04:57
Фото: elitekrsk.ru.
В Красноярске в Удачном продают 2-этажный кирпичный коттедж за 110 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте «Элитный Красноярск».

Как указано в объявлении, площадь 2-этажного дома — 595 квадратных метров. Сам коттедж расположен на участке площадью 16 соток.

Сообщается, что в доме есть магистральный водопровод и газовое отопление. Внутри выложены кафель и теплый водяной пол. На самом участке растут сосны, стоят гараж на 4 машины и беседка для барбекю.

«Красивый и надежный дом. Топовая локация. Проезжая по этим улицам, чувствуется ощущение успеха. Конечно же, все это создает добавленную стоимость дому», — говорит риелтор.
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в УдачномКоттедж в Удачном
Коттедж в Удачном. Фото: elitekrsk.ru

На первом этаже дома находятся кухня-столовая, гостиная и санузел. На втором — 4 спальни и два санузла. На цокольном этаже есть спа с сауной, гостевая спальня со своей кухней и подсобные помещения.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Удачный#Дом#Продажа#Коттедж
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