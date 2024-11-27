Депутату ЗС Новаку предъявили обвинение в избиении сожительницы. Он все отрицает

Posted 27 ноября, 08:08
Published 27 ноября, 08:08
Modified 27 ноября, 09:19
Updated 27 ноября, 09:19
В июне 2024 года красноярка Инна Яковлева обвинила депутата краевого заксобрания Андрея Новака в избиении. Она рассказала журналистам, что они состояли в отношениях с 2007 года и у них есть общие дети. По словам женщины, между ними произошел конфликт из-за измены, после чего она заявила, что подаст на алименты. Затем, как утверждала Яковлева, Новак ее избил и угрожал убить.
Сам же депутат все отрицал журналистам и утверждал, что не знает женщину. СК возбудил уголовное дело против Новака. Его подозревали в истязании и угрозе убийством.
Суд запретил Новаку приближаться к месту жительства потерпевшей, общаться с ней и свидетелями.
Сейчас ему предъявлено окончательное обвинение. По версии следствия, Новак с начала 2022 по июнь 2024 года во время бытовых конфликтов систематически избивал свою сожительницу. После избиений Яковлева за помощью к врачам не обращалась.
По данным СК, 14 июня этого года Новак, находясь в нетрезвом виде в квартире Инны Яковлевой, во время ссоры избил ее руками и ногами.
«После этого он положил ей на голову подушку, удерживал ее и угрожал убийством, угрозы потерпевшая восприняла реально. Свои противоправные действия Новак прекратил после того, как в комнату вошла малолетняя дочь женщины».
«Проспекту Мира» в следкоме сообщили, что депутат до сих пор отрицает свою вину.
«Изначально обвиняемый заявлял, что не знает потерпевшую. Впоследствии он все же подтвердил, что общался с ней.
СК провел все необходимые следственные действия и на их основании предъявил депутату Новаку окончательное обвинение. Однако свою вину в преступлениях обвиняемый до сих пор не признает».
Новаку предъявили окончательное обвинение в истязании (часть 1 статья 117 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статья 119 УК РФ). Сейчас уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.
Максимальный срок наказания за угрозу убийством составляет 2 года лишения свободы, за истязание — до 3 лет. Окончательный срок определит суд.