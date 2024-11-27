Депутату ЗС Новаку предъявили обвинение в избиении сожительницы. Он все отрицает

В июне 2024 года красноярка Инна Яковлева обвинила депутата краевого заксобрания Андрея Новака в избиении. Она рассказала журналистам, что они состояли в отношениях с 2007 года и у них есть общие дети. По словам женщины, между ними произошел конфликт из-за измены, после чего она заявила, что подаст на алименты. Затем, как утверждала Яковлева, Новак ее избил и угрожал убить.