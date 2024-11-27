Енисейское пароходство перевезло 3,2 млн тонн грузов в навигацию

Posted 27 ноября, 06:56
Published 27 ноября, 06:56
Modified 27 ноября, 06:58
Updated 27 ноября, 06:58
Разворачивание навигации началось уже в конце марта, и 4 апреля первую баржу поставляли под погрузку в Красноярском речном порту — началось формирование караванов судов в рамках «северного завоза» на притоки Енисея.
На реку Подкаменная Тунгуска судами пароходства доставлено 19,3 тысяч тонн грузов, в обратном направлении — 11 тысяч тонн. На Нижнюю Тунгуску флот завез 23,5 тыс. тонн: эвенкийские поселки получили нефтепродукты и угольное топливо на предстоящую зиму, товары народного потребления.
На Большую Хету в связи с погодными условиями караван судов зашел в этом году как никогда поздно, 18 июня, — с более чем недельным отставанием от среднегодовых сроков. Тем не менее речники доставили весь запланированный объем грузов на Ванкорское и Сузунское месторождения. В общей сложности по реке перевезено 170 тысяч тонн грузов.
Наибольшую долю — 50% от общего объема грузооборота предприятия — традиционно занимали перевозки для компаний, входящих в корпоративную структуру «Норникеля», в том числе песка, добываемого пароходством на Грибановском осередке — 1,1 млн тонн.
Значительный объем перевозок речники выполнили на реке Курейка. Мощные буксировщики с тяжелыми составами зашли на приток впервые с «советских» времен — их работа обеспечивалась попусками воды с Курейской ГЭС. Суда доставили в 58 тысяч тонн грузов, в том числе 30 тысяч тонн крупного скальника для реконструкции плотины, а в обратном направлении вывезли 12 тысяч тонн грузов.
Еще одним направлением грузоперевозок стала река Хантайка. По ней флот компании доставил 25 тысяч тонн и вывез порядка 6,5 тысяч тонн грузов.
В навигацию флот, как и прежде, участвовал в проекте «Восток-Ойл». Для создания новой нефтегазовой инфраструктуры на севере Красноярского края доставляли крупногабаритное оборудование и спецтехнику, трубны и кабели, горюче-смазочные и стройматериалы, щебень и песок.
В Енисейском заливе работа ведется в условиях морского судоходства. При этом объем грузоперевозок растет. В связи с этим компания увеличивает количество флота. В частности, за последние три года 12 судов были модернизированы для работы в морских условиях, построены 10 барж морского класса, проведена переподготовка кадров.
«Со сложностями мы столкнулись уже при выводе флота из Дудинки — резко похолодало, началось ледообразование. Но опытные командиры и капитаны-наставники справились с ситуацией, и суда благополучно вернулись домой. Сейчас на них уже начались работы по судоремонту — по сути, подготовка к навигации 2025 года», — подчеркнула Ольга Ксанф, генеральный директор Енисейского речного пароходства.
Успешно отработали навигацию и порты (дочерние общества Енисейского речного пароходства). В Красноярском речном порту переработано 1,2 млн тонн грузов, грузооборот Лесосибирского порта составил 1,6 млн тонн.
На 2025 год планируется, что объемы грузоперевозок Енисейского речного пароходства и переработки грузов в портах сохранятся на уровне нынешнего года.