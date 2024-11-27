Енисейское пароходство перевезло 3,2 млн тонн грузов в навигацию

На Большую Хету в связи с погодными условиями караван судов зашел в этом году как никогда поздно, 18 июня, — с более чем недельным отставанием от среднегодовых сроков. Тем не менее речники доставили весь запланированный объем грузов на Ванкорское и Сузунское месторождения. В общей сложности по реке перевезено 170 тысяч тонн грузов.