ФОМС: Свыше 100 млн застрахованных смогут бесплатно проверить здоровье в 2025 году

Posted 27 ноября, 15:37
Published 27 ноября, 15:37
Modified 27 ноября, 15:37
Updated 27 ноября, 15:37
Как информирует пресс-служба Совета Федерации, в обсуждении принимали участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, председатель ФОМС Илья Баланин и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.
Как информирует ria.ru, Илья Баланин подчеркнул, что благодаря финансированию из средств обязательного медицинского страхования более 100 миллионов граждан смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в следующем году, что позволит обеспечить раннее выявление заболеваний. Более 27 миллионов человек получат стационарную помощь, а также будет обеспечено нужное количество визитов к врачам, финансируемое из средств ОМС. Кроме того, более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями смогут находиться под наблюдением врачей.
Как пояснили в Совете Федерации, ожидается, что общий доход бюджета фонда на 2025 год достигнет 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше по сравнению с 2024 годом. На 2026 год предусмотрены доходы в размере 4,77 триллиона рублей, а на 2027 год — 5,16 триллиона рублей. Доходы бюджета формируются за счет страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств из федерального бюджета.
Что касается расходов, то на 2025 год они оцениваются в 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — в 4,83 триллиона рублей и на 2027 год — в 5,16 триллиона рублей.
Дефицит бюджета ФОМС на 2025 год составит 136,6 миллиарда рублей, а на 2026 и 2027 годы — 55,4 миллиарда рублей и 0,8 миллиарда рублей соответственно. При этом дефицит будет покрыт за счет остатка денежных средств бюджета фонда.
Расходы бюджета ФОМС осуществляются в рамках мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».