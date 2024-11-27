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Posted 27 ноября, 15:37

Published 27 ноября, 15:37

Modified 27 ноября, 15:37

Updated 27 ноября, 15:37

ФОМС: Свыше 100 млн застрахованных смогут бесплатно проверить здоровье в 2025 году

ФОМС: Свыше 100 млн застрахованных смогут бесплатно проверить здоровье в 2025 году

27 ноября 2024, 15:37
Фото: 1MI.
Сенаторы Российской Федерации одобрили Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Они отметили положительные изменения и увеличение доходов бюджета фонда.

Как информирует пресс-служба Совета Федерации, в обсуждении принимали участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, председатель ФОМС Илья Баланин и заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

Как информирует ria.ru, Илья Баланин подчеркнул, что благодаря финансированию из средств обязательного медицинского страхования более 100 миллионов граждан смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в следующем году, что позволит обеспечить раннее выявление заболеваний. Более 27 миллионов человек получат стационарную помощь, а также будет обеспечено нужное количество визитов к врачам, финансируемое из средств ОМС. Кроме того, более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями смогут находиться под наблюдением врачей.

Как пояснили в Совете Федерации, ожидается, что общий доход бюджета фонда на 2025 год достигнет 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% больше по сравнению с 2024 годом. На 2026 год предусмотрены доходы в размере 4,77 триллиона рублей, а на 2027 год — 5,16 триллиона рублей. Доходы бюджета формируются за счет страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств из федерального бюджета.

Что касается расходов, то на 2025 год они оцениваются в 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — в 4,83 триллиона рублей и на 2027 год — в 5,16 триллиона рублей.

Дефицит бюджета ФОМС на 2025 год составит 136,6 миллиарда рублей, а на 2026 и 2027 годы — 55,4 миллиарда рублей и 0,8 миллиарда рублей соответственно. При этом дефицит будет покрыт за счет остатка денежных средств бюджета фонда.

Расходы бюджета ФОМС осуществляются в рамках мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».

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