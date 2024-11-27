ФОМС: Свыше 100 млн застрахованных смогут бесплатно проверить здоровье в 2025 году

Как информирует ria.ru, Илья Баланин подчеркнул, что благодаря финансированию из средств обязательного медицинского страхования более 100 миллионов граждан смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в следующем году, что позволит обеспечить раннее выявление заболеваний. Более 27 миллионов человек получат стационарную помощь, а также будет обеспечено нужное количество визитов к врачам, финансируемое из средств ОМС. Кроме того, более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями смогут находиться под наблюдением врачей.