prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 09:23

Published 27 ноября, 09:23

Modified 27 ноября, 10:24

Updated 27 ноября, 10:24

Старейшая красноярская газета «Красноярский рабочий» закрывается из-за долгов

Газета «Красноярский рабочий» закрывается из-за долгов. Это старейшее издание края

27 ноября 2024, 09:23
Фото: Владимир Павловский/yandex.ru/maps.

Старейшая красноярская газета «Красноярский рабочий» закрывается из-за долгов

Старейшая газета края «Красноярский рабочий» прекращает работу из-за долгов. В следующем году изданию исполнилось бы 120 лет.

Первый номер государственной газеты «Красноярский рабочий» вышел в декабре 1905 года. С 1998 года она является частной, ее учредитель — ООО «Редакция газеты „Красноярский рабочий“».

Накануне вечером, 26 ноября, на сайте издания «Красноярский рабочий» опубликовали новость о том, что газета прекратит выходить в печать. Сообщается, что читателям, оформившим подписку на газету на первые шесть месяцев 2025 года, уже возвращают деньги.

По словам редакции газеты, они не справились с большой финансовой нагрузкой, которая увеличивается из-за расходов на бумагу, полиграфические услуги, перевозку тиражей по краю, аренду помещений и т. д.

«Краевая власть согласилась погасить редакционные долги, но с непременным условием — забрать себе и газету, и наш товарный знак. Но надежды на то, что новая редакция продолжит издание „Красноярского рабочего“ с января, не оправдались. Из-за отсутствия бюджетного финансирования газета в 2025 году газета выходить не будет. Новой редакции тоже нет, а сотрудники старой через месяц будут уволены».

Сообщается, что долги до сих пор не погашены и положение не спасают даже читательские пожертвования.

Фото: krasrab.ru

На сайте издания закреплена информационная строка, сообщающая о том, что с начала 2024 года в фонд спасения газеты читатели прислали 407 тысяч рублей.

«Потенциальные спонсоры в большинстве своём в финансовой помощи отказали. Пока остаётся рабочим сайт www.krasrab.ru, но и его вскоре переименуют».

«Проспект Мира» попытался связаться с представителями правительства Красноярского края, однако оперативно получить комментарий не удалось.

О финансовых проблемах газеты «Красноярский рабочий» стало известно в октябре 2018 года. Главный редактор издания Владимир Павловский сообщал о том, что газета находится на грани закрытия из-за долгов и низкого объема размещаемой рекламы. Ради выживания планировалось продать старые подшивки и собирать пожертвования.

Экс-замгубернатора края Василий Нелюбин заявлял, что изданию оказывали финансовую помощь, а с самим Павловским велись переговоры о партнерстве. «Просил власть подыскать ему спонсора, который безвозмездно перечислит газете несколько миллионов. Очевидно, что это, мягко говоря, незаконно. Напомню, что „Красноярский рабочий“ — это общество с ограниченной ответственностью, бизнес-структура. Неприлично списывать непрофессионализм владельцев и менеджмента на „происки власти“».

В ноябре того же года редакция газеты опубликовала обращение жителя Игарки к председателю КНР Си Цзиньпину, в котором он просит купить архивные подшивки старейшего красноярского издания.

В декабре 2018 года редакция газеты «Красноярский рабочий» выставила свои архивные подшивки на продажу. Архив, датируемый с 1927 по 2008 год, оценили в 25 миллионов рублей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Красноярский рабочий#Долги#Закрытие#Газета#Издание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика