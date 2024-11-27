Газета «Красноярский рабочий» закрывается из-за долгов. Это старейшее издание края

Posted 27 ноября, 09:23
Published 27 ноября, 09:23
Modified 27 ноября, 10:24
Updated 27 ноября, 10:24
Первый номер государственной газеты «Красноярский рабочий» вышел в декабре 1905 года. С 1998 года она является частной, ее учредитель — ООО «Редакция газеты „Красноярский рабочий“».
Накануне вечером, 26 ноября, на сайте издания «Красноярский рабочий» опубликовали новость о том, что газета прекратит выходить в печать. Сообщается, что читателям, оформившим подписку на газету на первые шесть месяцев 2025 года, уже возвращают деньги.
По словам редакции газеты, они не справились с большой финансовой нагрузкой, которая увеличивается из-за расходов на бумагу, полиграфические услуги, перевозку тиражей по краю, аренду помещений и т. д.
«Краевая власть согласилась погасить редакционные долги, но с непременным условием — забрать себе и газету, и наш товарный знак. Но надежды на то, что новая редакция продолжит издание „Красноярского рабочего“ с января, не оправдались. Из-за отсутствия бюджетного финансирования газета в 2025 году газета выходить не будет. Новой редакции тоже нет, а сотрудники старой через месяц будут уволены».
Сообщается, что долги до сих пор не погашены и положение не спасают даже читательские пожертвования.
На сайте издания закреплена информационная строка, сообщающая о том, что с начала 2024 года в фонд спасения газеты читатели прислали 407 тысяч рублей.
«Потенциальные спонсоры в большинстве своём в финансовой помощи отказали. Пока остаётся рабочим сайт www.krasrab.ru, но и его вскоре переименуют».
«Проспект Мира» попытался связаться с представителями правительства Красноярского края, однако оперативно получить комментарий не удалось.
О финансовых проблемах газеты «Красноярский рабочий» стало известно в октябре 2018 года. Главный редактор издания Владимир Павловский сообщал о том, что газета находится на грани закрытия из-за долгов и низкого объема размещаемой рекламы. Ради выживания планировалось продать старые подшивки и собирать пожертвования.
Экс-замгубернатора края Василий Нелюбин заявлял, что изданию оказывали финансовую помощь, а с самим Павловским велись переговоры о партнерстве. «Просил власть подыскать ему спонсора, который безвозмездно перечислит газете несколько миллионов. Очевидно, что это, мягко говоря, незаконно. Напомню, что „Красноярский рабочий“ — это общество с ограниченной ответственностью, бизнес-структура. Неприлично списывать непрофессионализм владельцев и менеджмента на „происки власти“».
В ноябре того же года редакция газеты опубликовала обращение жителя Игарки к председателю КНР Си Цзиньпину, в котором он просит купить архивные подшивки старейшего красноярского издания.
В декабре 2018 года редакция газеты «Красноярский рабочий» выставила свои архивные подшивки на продажу. Архив, датируемый с 1927 по 2008 год, оценили в 25 миллионов рублей.