Газета «Красноярский рабочий» закрывается из-за долгов. Это старейшее издание края

Экс-замгубернатора края Василий Нелюбин заявлял, что изданию оказывали финансовую помощь, а с самим Павловским велись переговоры о партнерстве. «Просил власть подыскать ему спонсора, который безвозмездно перечислит газете несколько миллионов. Очевидно, что это, мягко говоря, незаконно. Напомню, что „Красноярский рабочий“ — это общество с ограниченной ответственностью, бизнес-структура. Неприлично списывать непрофессионализм владельцев и менеджмента на „происки власти“».