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Posted 27 ноября, 07:28

Published 27 ноября, 07:28

Modified 27 ноября, 07:57

Updated 27 ноября, 07:57

Клиенты в трусах и дворовые гопники: красноярские курьеры рассказали о своей работе

Клиенты в трусах и дворовые гопники: красноярские курьеры рассказали о своей работе

27 ноября 2024, 07:28
Фото: prmira.ru.
Красноярцы стали активно подрабатывать перед Новым годом. Многие, чтобы подкопить денег к празднику, развозят заказы. Тем более что сейчас курьерам предлагают зарплату, которой могут позавидовать даже руководители компаний. Но не все знают, с чем приходится сталкиваться людям с желтыми портфелями.

Одна из курьеров, с которой мы поговорили — Виктория. У девушки есть постоянная работа, но летом и осенью пришлось подрабатывать, чтобы закрыть долги. Свою фамилию она попросила не называть — говорит, не хочет, чтобы коллеги и знакомые знали. Хотя отмечает, что если как-нибудь привезет заказ приятелям — переживать не будет.

Полуголые клиенты с 5 этажей

Девушка рассказывает, что развозит заказы на машине. В день работает по 2-4 часа, либо перед основной работой, либо после. Говорит, если срочно нужны деньги — такой способ быстрого заработка самый оптимальный, можно получить от двух до четырех тысяч за несколько часов, но на «постоянку» такую работу она бы рассматривать не стала.

Фото предоставлено героиней публикацииФото предоставлено героиней публикации
Фото предоставлено героиней публикации. Фото: prmira.ru
«Я как-то вышла даже на 5 часов на машине и это было тяжело. Потому что не во всех домах есть лифты, иногда на 5 этаж бегаешь. Кстати, есть такая закономерность, что если заказ в 5-этажку — обязательно клиент будет на 5 этаже и квартира самая дальняя. Есть еще курьеры на электровелосипедах. И они зарабатывают тоже нормально. А те, кто ходят пешком или на обычных велосипедах — это, мне кажется, тяжело, это нужно быть выносливым», — рассказывает Виктория.

Но даже если вы осилили эти 5 этажей — встретить вас может клиент в одних трусах, рассказывает девушка. Такое бывает очень часто. Еще и на чай может пригласить.

«Приехала как-то в Академгородок. Мне открыл мужчина в плавках, в которых, извините, все выпячивает. Обычно клиенту отдаешь заказ на пороге — никуда не проходишь. Он говорит: „Вы не могли бы мне на кухню занести?“. А там легкое что-то было, или суп, или шаурма. Я ответила: „Нет“. Он: „Нет, я сказал занесите“. Я ему протянула заказ и ушла, а он мне вслед что-то начал орать», — вспоминает Виктория.

«Мерзопакостные» клиенты

Встречаются и недобросовестные клиенты. Чаще всего это те, кто просит оставить заказ у двери. Однажды девушка так и сделала, после постучала, чтобы понимали, что еда доставлена, и ушла. Следом у нее отняли баллы в приложении, якобы заказ был не доставлен.

Не помогло даже фото подтверждение, которое, кстати, нужно делать всегда, если заказ передается не из рук в руки. В поддержке, по всей видимости, постоянно переключали с одного оператора на другого, разбираться в этой ситуации никто не хотел.

Так выглядит общение со службой поддержки курьеровТак выглядит общение со службой поддержки курьеров
Так выглядит общение со службой поддержки курьеровТак выглядит общение со службой поддержки курьеров
Так выглядит общение со службой поддержки курьеровТак выглядит общение со службой поддержки курьеров
Так выглядит общение со службой поддержки курьеров. Фото: prmira.ru
«У меня такое было один раз. Но у меня есть знакомый, тоже курьер, он привез женщине заказ, а та у него спрашивает: „А что бывает, если мы потом говорим, что нам не доставили заказ, хотя клиент его получил?“. Я не помню, что он ей ответил, отдал заказ, а она позвонила в поддержку и сказала, что заказ никто не принес ей. У него через день подобная ситуация произошла, он отдал заказ, а на него пожаловались. Его на один день заблокировали в сервисе. Самое мерзопакостное, что когда клиенты так делают — курьеру этот заказ не оплачивают», — рассказывает девушка.

Простите, была в душе

Бывает и такое, продолжает Виктория, что курьеру приходится ждать, пока клиент выйдет за заказом. И от этого теряешь в деньгах, ведь чем больше заказов ты делаешь — тем больше зарабатываешь. Служба поддержки этот вопрос тоже решать не торопится, жалуется девушка.

Фото предоставлено героиней публикацииФото предоставлено героиней публикации
Фото предоставлено героиней публикации. Фото: prmira.ru
«Я как-то привезла заказ, а клиентка минут 30-40 не спускалась за ним. Как оказалось, она была в душе. Поддержка отреагировала через минут 15, они ей в итоге дозвонились. Она сказала, что сейчас оденется, но еще минут 20 не выходила на связь и почему-то принципиально не называла свою квартиру, мол, сама спустится. А это была осень, уже холодно было», — вспоминает курьер.

Встреча с гопниками

Сейчас, говорит Виктория, она подрабатывать не хочет — во-первых, рассчиталась с долгами, во-вторых, рано темнеет. Тем более что однажды в темном дворе за ней увязались два «гопника», пока она шла до машины.

«Один меня за ветровку пытался хватать, я ему сказала, чтобы он убрал руки. Увидела вдалеке бабушку с подростком, поравнялась с ними, только тогда они отстали, хотя все равно продолжали идти за нами и что-то говорить», — вспоминает Виктория.

Кроме этого, замечает девушка, оплата у курьеров, как ей кажется, сейчас стала ниже. С чем это связано она не понимает. Предполагает, что хорошо заработать можно будет в лютые морозы.

О съедобных «плюсах» работы

Есть в этой работе и свои «плюсы». Если клиент не вышел за заказом и его отменили — ты можешь забрать его себе. Виктория с таким сталкивалась редко, однажды в частном секторе клиент не вышел за заказом и тогда она перекинула его через забор.

Однажды девушка оставила заказ на вахте в СФУ, его, кстати, так никто и не забралОднажды девушка оставила заказ на вахте в СФУ, его, кстати, так никто и не забрал
Однажды девушка оставила заказ на вахте в СФУ, его, кстати, так никто и не забрал. Фото: prmira.ru

Что будет, если опоздаешь?

Второго курьера, которая пообщалась с «ПМ», зовут Наталья. Она — визажист, но тоже, чтобы закрыть долги, стала развозить заказы. Девушка ездит с подругой — она за рулем — выручку делят пополам. Ее пока все устраивает, но и работает она только второй день.

Наталья работает только второй день. И часто в ресторанах встречает «коллег по цеху»Наталья работает только второй день. И часто в ресторанах встречает «коллег по цеху»
Наталья работает только второй день. И часто в ресторанах встречает «коллег по цеху». Фото: prmira.ru
«Очень сложно было перебороть себя в моральном плане, что нужно куда-то носиться, что-то передавать. В приложении стоит тайминг, но на авто вполне реально ему действовать. Приложение фиксирует опоздания, но я не видела, чтобы были какие-то штрафы. Видимо, опоздание в пару минут допускается», — рассказывает Наталья.

Клиент Микки Маус

Пешим курьером девушка бы не пошла работать. Для нее важно, чтобы она не встретила своих знакомых или родных — именно поэтому работать она выбрала подальше от дома — в Октябрьском районе. Говорит, если встретит кого, ей будет некомфортно — не хочет, чтобы задавали лишние вопросы или потом сплетничали.

Некоторых клиентов ожидать приходится на улицеНекоторых клиентов ожидать приходится на улице
Некоторых клиентов ожидать приходится на улице. Фото: prmira.ru
«У меня пока особых запоминающихся историй не было. Хотя сегодня мне дверь открыла маленькая девочка. Это было забавно, потому что ждешь, что выйдет какая-нибудь пара молодая или еще кто-нибудь, а тебе открывает ребенок в футболке с Микки Маусом, это было прикольно», — делится девушка.

Где выгоднее работать?

Чаще всего заказывают доставку, считает Наталья, студенты. В час-пик они с подругой принципиально не работают — не хотят стоять в пробках.

Так внутри выглядит сумка курьераТак внутри выглядит сумка курьера
Так внутри выглядит сумка курьера. Фото: prmira.ru

Курьер говорит, никогда не угадаешь, в каком районе выгоднее работать — данные постоянно меняются. Например, вчера в центре днем «накрутка» стояла +20%, вечером в Октябрьском районе — +10%. Деньги выплачивают каждый день, если выполнил цель по заказам — «плюсом» переводят еще.

«Ну, я не боюсь заходить в незнакомые подъезды, идти к незнакомым людям. В приложении есть кнопка SOS на случай, если ты в беде. Видимо, о безопасности уже позаботились. Но я ее, слава богу, пока не использовала», — подчеркивает девушка.

Ранее мы рассказывали, что водителям-курьерам в Красноярске предлагают зарплату до 140 тысяч рублей. А за этот год в городе зарплата больше всего выросла у курьеров и водителей.

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