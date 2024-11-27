Когда в Красноярский край придет холод

Posted 27 ноября, 12:16
Published 27 ноября, 12:16
Modified 27 ноября, 12:18
Updated 27 ноября, 12:18
Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», когда в Красноярский край придет похолодание.
По словам синоптика, в четверг, 28 ноября, в центральных районах, куда входит Красноярск, ночью будет от +2 до -3, в южных -5…-10 градусов. В дневные часы в центральных районах ожидается около +6 градусов, в южных — от +2 до -3.
«В четверг в центральных районах пройдет небольшой снег, возможен мокрый снег и не исключаются дожди. В южных районах будет без осадков.
В дальнейшем ожидается похолодание. В пятницу, 29 ноября, в центральных районах ночью будет от -5 до -10, местами до -15…-20 градусов. В дневное время температура воздуха составит от 0 до -5, местами до -10 градусов.
В субботу, 30 ноября, ночью и днем в центральных районах будет в среднем на 2-3 градуса ниже пятничных показателей».
В пятницу и субботу в южных районах ночью столбик термометра будет опускаться до -13, местами до -18 градусов. В дневные часы ожидается от 0 до -5, возможно понижение температур до -8…-13 градусов.