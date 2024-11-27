Колонна военных машин промчалась с мигалками по Красноярску в сторону аэропорта

Красноярка сняла видео, как больше десяти автомобилей (грузовики и автобусы), в том числе росгвардейских, проехали по Семафорной. Другая жительница написала изданию Ngs24.ru, что в районе 22:30 видела кортеж военной техники «в сопровождении полицейских с сиреной и мигалками» на улице Копылова. Также были «затонированные автобусы вроде пазиков».