Колонна военных машин промчалась с мигалками по Красноярску в сторону аэропорта

Posted 27 ноября, 06:23
Published 27 ноября, 06:23
Modified 27 ноября, 07:57
Updated 27 ноября, 07:57
Красноярка сняла видео, как больше десяти автомобилей (грузовики и автобусы), в том числе росгвардейских, проехали по Семафорной. Другая жительница написала изданию Ngs24.ru, что в районе 22:30 видела кортеж военной техники «в сопровождении полицейских с сиреной и мигалками» на улице Копылова. Также были «затонированные автобусы вроде пазиков».
«Их было очень много, ехали примерно минуты три по улице Копылова в сторону Копыловского моста», — уточнила девушка журналистам.
В пресс-службе Росгвардии рассказали журналистам, что накануне вечером военнослужащие ехали «в направлении аэропорта».
«Они же [росгвардейцы] себя и сопровождали. Воинские части Красноярского соединения также входят в состав Росгвардии», — сказали в пресс-службе изданию.