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Posted 27 ноября, 06:23

Published 27 ноября, 06:23

Modified 27 ноября, 07:57

Updated 27 ноября, 07:57

Красноярцев напугала колонна военной техники с мигалками

Колонна военных машин промчалась с мигалками по Красноярску в сторону аэропорта

27 ноября 2024, 06:23
Фото: Ngs24.ru.

Красноярцев напугала колонна военной техники с мигалками

Жителей Красноярка напугала колонна военной техники, которая проехала с мигалками по городу накануне вечером.

Красноярка сняла видео, как больше десяти автомобилей (грузовики и автобусы), в том числе росгвардейских, проехали по Семафорной. Другая жительница написала изданию Ngs24.ru, что в районе 22:30 видела кортеж военной техники «в сопровождении полицейских с сиреной и мигалками» на улице Копылова. Также были «затонированные автобусы вроде пазиков».

«Их было очень много, ехали примерно минуты три по улице Копылова в сторону Копыловского моста», — уточнила девушка журналистам.
Видео: Ngs24.ru.

В пресс-службе Росгвардии рассказали журналистам, что накануне вечером военнослужащие ехали «в направлении аэропорта».

«Они же [росгвардейцы] себя и сопровождали. Воинские части Красноярского соединения также входят в состав Росгвардии», — сказали в пресс-службе изданию.
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#Владислав Савончик#Видео#Военные#Кортеж
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