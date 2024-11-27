Красноярские заведения получили три звезды премии Russian Wine Awards. Какие?

Posted 27 ноября, 12:39
Published 27 ноября, 12:39
Modified 27 ноября, 12:41
Updated 27 ноября, 12:41
Russian Wine Awards — премия, где независимое жюри определяет лучшие винные карты ресторанов в городах России. В 2024 году она прошла в пятый раз, заявки на нее подали 400 заведений.
Результаты опубликовали на сайте премии. В номинации «Лучшая классическая карта» три звезды получили «Английский клуб», Bistrot de Luxe Home, Hello Wine. Две звезды взяли «Чешуя», Jil и Sadko.
Еще красноярские заведения забрали три звезды в номинации «Лучшая оригинальная карта» — это 0.75 Please, N`kei, Sadko и Tunguska. Две звезды получили «Чешуя» и Jil.
В номинации «Лучшая карта ресторана национальной кухни», две звезды взяли «Дзе» и «Дзеими». В номинации «Лучший выбор вин по бокалам» три звезды получили 0.75 Please, Tunguska и N`kei, а одну звезду — «Дзе», Hello Wine и «Дзеими».