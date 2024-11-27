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Posted 27 ноября, 12:39

Published 27 ноября, 12:39

Modified 27 ноября, 12:41

Updated 27 ноября, 12:41

Красноярские заведения получили три звезды премии Russian Wine Awards. Какие?

Красноярские заведения получили три звезды премии Russian Wine Awards. Какие?

27 ноября 2024, 12:39
Фото: 1MI.
В Москве подвели итоги премии Russian Wine Awards. Победителями стали красноярские бары и рестораны.

Russian Wine Awards — премия, где независимое жюри определяет лучшие винные карты ресторанов в городах России. В 2024 году она прошла в пятый раз, заявки на нее подали 400 заведений.

Результаты опубликовали на сайте премии. В номинации «Лучшая классическая карта» три звезды получили «Английский клуб», Bistrot de Luxe Home, Hello Wine. Две звезды взяли «Чешуя», Jil и Sadko.

Еще красноярские заведения забрали три звезды в номинации «Лучшая оригинальная карта» — это 0.75 Please, N`kei, Sadko и Tunguska. Две звезды получили «Чешуя» и Jil.

В номинации «Лучшая карта ресторана национальной кухни», две звезды взяли «Дзе» и «Дзеими». В номинации «Лучший выбор вин по бокалам» три звезды получили 0.75 Please, Tunguska и N`kei, а одну звезду — «Дзе», Hello Wine и «Дзеими».

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