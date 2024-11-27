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Posted 27 ноября, 08:37

Published 27 ноября, 08:37

Modified 27 ноября, 08:39

Updated 27 ноября, 08:39

КрасЖД построила вторые пути на двух перегонах Южного хода

КрасЖД построила вторые пути на двух перегонах Южного хода

27 ноября 2024, 08:37
Фото: КрасЖД.
На двух перегонах Южного хода Красноярской железной дороги открыли двухпутное движение. Это позволило повысить пропускную способность этих участков в полтора раза.

Вторые пути построили на перегонах Разъезд 557 км — Кошурниково в Красноярском крае и Чартыковский — Камышта в Хакасии. Совокупная протяженность построенных новых путей составила 27 км, из них 12,4 км — на первом перегоне и 14,6 км — на втором.

Фото: КрасЖД

Модернизация заключалась не просто в постройке новых путей. Так, для обеспечения энергоснабжения новых объектов проложили более 60 километров контактной сети, установили современные системы связи, автоматики и телемеханики, регулирующие движение поездов. В Хакасии железнодорожники реконструировали тяговую подстанцию Камышта, а в Красноярском крае — построили мостовой переход через реку Канзыбу протяженностью 128 метров.

Видео: КрасЖД.

Станция Кошурниково — решающий железнодорожный узел Южного хода КрасЖД в Саянских горах — была полностью перестроена. Станцию перевели на цифровое управление, что существенно повысило ее эффективность. Десять станционных путей Кошурниково удлинили до 1,2 километра, чтобы станция могла принимать и пропускать тяжеловесные грузовые составы массой 7100 тонн.

«Линия Междуреченск ­– Тайшет, построенная в середине прошлого века в основном как однопутная, сегодня является стартовой точкой Восточного полигона РЖД, — рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин. — По ней осуществляется транзит экспортных и внутрироссийских грузов в самом востребованном восточном направлении. Модернизация перегонов Разъезд 557 км — Кошурниково и Чартыковский — Камышта необходима для решения стратегических задач: это вклад в развитие логистики и повышение эффективности грузоперевозок по всему восточному коридору. Пропускная способность обновленных перегонов выросла в 1,5 раза».

Алексей Туманин добавил, что за 10 месяцев 2024 года на новое строительство и реконструкцию участка Междуреченск — Тайшет ОАО «РЖД» направило 25 миллиардов рублей. До конца текущего года КрасЖД планирует открыть двухпутное движение еще по двум перегонам Южного хода, где сейчас завершается строительство новых вторых путей: Унерчик — Козыла и Козыла — Ирбейская в Красноярском крае.

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