КрасЖД построила вторые пути на двух перегонах Южного хода

Алексей Туманин добавил, что за 10 месяцев 2024 года на новое строительство и реконструкцию участка Междуреченск — Тайшет ОАО «РЖД» направило 25 миллиардов рублей. До конца текущего года КрасЖД планирует открыть двухпутное движение еще по двум перегонам Южного хода, где сейчас завершается строительство новых вторых путей: Унерчик — Козыла и Козыла — Ирбейская в Красноярском крае.