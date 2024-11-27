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Posted 27 ноября, 08:27

Published 27 ноября, 08:27

Modified 27 ноября, 09:15

Updated 27 ноября, 09:15

В Красноярске появились вакансии модельного скаута и командира самолета

Ходить по магазинам и управлять самолетом: рассказываем о необычных вакансиях

27 ноября 2024, 08:27
Фото: 1MI.

В Красноярске появились вакансии модельного скаута и командира самолета

В Красноярске в ноябре появились несколько необычных вакансий. Рассказываем о них подробнее.

Красноярцев зовут на работу модельным скаутом, только зарплата не указана. Специалисту предстоит искать моделей для работы в агентстве, просматривать и отбирать их анкеты.

Еще можно устроиться работать специалистом по выявлению контрафактной продукции с зарплатой от 100 тысяч рублей. Главная задача — заниматься полевыми обследованиями торговых объектов: изучать товары в магазинах, закупать продукцию определенных брендов и проверять ее на наличие контрафакта.

Сейчас открыта вакансия командира воздушных судов с зарплатой от 180 до 300 тысяч рублей. Предстоит летать по Красноярскому краю. На должность рассматриваются кандидаты с опытом работы в гражданской авиации — и успешно прошедшие внутренние экзамены. Авиакомпания предлагает сотрудникам льготный проезд на все рейсы.

Также открыта вакансия спа-мастера с зарплатой от 70 до 120 тысяч рублей — специалист должен будет консультировать клиентов по услугам спа-комплекса и делать массаж и другие процедуры.

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