Ходить по магазинам и управлять самолетом: рассказываем о необычных вакансиях

Posted 27 ноября, 08:27
Published 27 ноября, 08:27
Modified 27 ноября, 09:15
Updated 27 ноября, 09:15
Красноярцев зовут на работу модельным скаутом, только зарплата не указана. Специалисту предстоит искать моделей для работы в агентстве, просматривать и отбирать их анкеты.
Еще можно устроиться работать специалистом по выявлению контрафактной продукции с зарплатой от 100 тысяч рублей. Главная задача — заниматься полевыми обследованиями торговых объектов: изучать товары в магазинах, закупать продукцию определенных брендов и проверять ее на наличие контрафакта.
Сейчас открыта вакансия командира воздушных судов с зарплатой от 180 до 300 тысяч рублей. Предстоит летать по Красноярскому краю. На должность рассматриваются кандидаты с опытом работы в гражданской авиации — и успешно прошедшие внутренние экзамены. Авиакомпания предлагает сотрудникам льготный проезд на все рейсы.
Также открыта вакансия спа-мастера с зарплатой от 70 до 120 тысяч рублей — специалист должен будет консультировать клиентов по услугам спа-комплекса и делать массаж и другие процедуры.