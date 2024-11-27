Ходить по магазинам и управлять самолетом: рассказываем о необычных вакансиях

Сейчас открыта вакансия командира воздушных судов с зарплатой от 180 до 300 тысяч рублей. Предстоит летать по Красноярскому краю. На должность рассматриваются кандидаты с опытом работы в гражданской авиации — и успешно прошедшие внутренние экзамены. Авиакомпания предлагает сотрудникам льготный проезд на все рейсы.