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Posted 27 ноября, 05:15

Published 27 ноября, 05:15

Modified 27 ноября, 05:28

Updated 27 ноября, 05:28

В МВД ответили на жалобы вкладчиков Гольдмана о долгом расследовании дела

В МВД ответили на жалобы вкладчиков Гольдмана о долгом расследовании дела

27 ноября 2024, 05:15
Фото: Заксобрание Красноярского края / МВД 24.
В ГУ МВД Красноярского края рассказали о расследовании дела бежавшего экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана. Накануне сотни обманутых вкладчиков кооператива агромагната обратились в прокуратуру.

26 ноября пострадавшие пайщики коллективно обратились в прокуратуру. Один из активистов заявил, что «краевыми властями ничего не сделано. В МВД говорят, что они делают все для возврата средств, сроки по уголовному делу продлеваются, но кроме красивых слов ничего не происходит». В прокуратуре уточнили «Проспекту Мира», что 336 пайщиков написали заявления — они просят вернуть деньги.

В МВД сообщили, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допросили из них действительно не всех, как и жаловались люди — к допросу, как заявляется, привлекли 93% пострадавших, остальные «отказываются приходить в связи с отсутствием претензий».

Еще одна из претензий некоторых активистов заключалась в том, что инвентаризацию арестованного имущества якобы не проводили. В полиции опровергают это и говорят, что большую часть имущества осмотрели вместе с инициативной группой вкладчиков, и работа в этом направлении продолжается. Назначено 70 судебных экспертиз, 46 из которых уже провели.

«Проведена большая работа, связанная с отысканием и наложением ареста на имущество в целях дальнейшего возмещения потерпевшим. Общая сумма ущерба — более 2 миллиардов рублей, общая сумма арестованного имущества — 4 миллиарда рублей», — сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Руслан Северин.

Еще в полиции напомнили, что в процессе расследования к ответственности привлекли родственника Гольдмана. Его приговорили к 3 годам условно и штрафу. Сам Гольдман — в международном розыске и заочно арестован. Расследование продолжается.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. Он якобы «предпринимает однозначные шаги, чтобы свое местоположение не зафиксировать».

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