В МВД ответили на жалобы вкладчиков Гольдмана о долгом расследовании дела

В МВД сообщили, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допросили из них действительно не всех, как и жаловались люди — к допросу, как заявляется, привлекли 93% пострадавших, остальные «отказываются приходить в связи с отсутствием претензий».