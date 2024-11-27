На Красноярской ТЭЦ-2 в пожаре погиб машинист. Он работал на неисправном бульдозере

Posted 27 ноября, 06:42
Published 27 ноября, 06:42
Modified 27 ноября, 07:59
Updated 27 ноября, 07:59
Как сообщили в прокуратуре, в феврале 2024 года на производственной площадке ТЭЦ-2 загорелся бульдозер Liebherr — внутри находился 51-летний машинист топливно-транспортного цеха. Он погиб на месте. У мужчины остались жена и двое детей.
Проверка показала, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда — машиниста допустили к работе на неисправном бульдозере, работники не были ознакомлены с техникой безопасности, а действия сотрудников подразделений не были согласованы между собой.
Виновных сотрудников привлекли к административной ответственности за нарушение правил охраны труда. Сообщается, что организация устранила нарушения.
Еще прокуратура обратилась в суд с иском и взыскала с предприятия в пользу дочери, сына и супруги погибшего компенсацию в 2,6 миллиона рублей. Решение суда уже исполнено.