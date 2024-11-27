Подозреваемый в убийстве школьницы в свинарнике ранее убил своего брата

На допросе об убийстве девушки, как пишут журналисты, подозреваемый пытался выставить все произошедшее как случайность. Но, как отмечается, мужчина оставил девушку без сознания в загоне с животными, которые причинили ей дополнительные травмы. Как скотник, он знал, что свиньи могут покусать обездвиженного человека. Во-вторых, он был судим и конфликтовал с начальником — выпивал и не хотел работать.