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Posted 27 ноября, 11:46

Published 27 ноября, 11:46

Modified 27 ноября, 11:57

Updated 27 ноября, 11:57

Подозреваемый в убийстве школьницы в свинарнике ранее убил своего брата

Подозреваемый в убийстве школьницы в свинарнике ранее убил своего брата

27 ноября 2024, 11:46
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Убийство в свинарнике
Мужчина, которого подозревают в убийстве 11-классницы в Ужурском районе Красноярского края, ранее уже был судим за убийство своего брата.

Источник в прокуратуре рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, что 40-летний мужчина уже был судим за убийство брата, которое произошло из-за бытовой ссоры.

На допросе об убийстве девушки, как пишут журналисты, подозреваемый пытался выставить все произошедшее как случайность. Но, как отмечается, мужчина оставил девушку без сознания в загоне с животными, которые причинили ей дополнительные травмы. Как скотник, он знал, что свиньи могут покусать обездвиженного человека. Во-вторых, он был судим и конфликтовал с начальником — выпивал и не хотел работать.

Следствие полагает, что сосед специально оставил девушку без сознания в хлеву для свиней, зная, что они могут напасть, поэтому квалифицировали дело как убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления (пункты «д» и «к» часть 2 статья 105 УК РФ). Вот подробности этой истории.

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#Владислав Савончик#Люди#Происшествия#Уголовное дело#Убийство в свинарнике
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