Подозреваемый в убийстве школьницы в свинарнике ранее убил своего брата

Posted 27 ноября, 11:46
Published 27 ноября, 11:46
Modified 27 ноября, 11:57
Updated 27 ноября, 11:57
Источник в прокуратуре рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, что 40-летний мужчина уже был судим за убийство брата, которое произошло из-за бытовой ссоры.
На допросе об убийстве девушки, как пишут журналисты, подозреваемый пытался выставить все произошедшее как случайность. Но, как отмечается, мужчина оставил девушку без сознания в загоне с животными, которые причинили ей дополнительные травмы. Как скотник, он знал, что свиньи могут покусать обездвиженного человека. Во-вторых, он был судим и конфликтовал с начальником — выпивал и не хотел работать.
Следствие полагает, что сосед специально оставил девушку без сознания в хлеву для свиней, зная, что они могут напасть, поэтому квалифицировали дело как убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления (пункты «д» и «к» часть 2 статья 105 УК РФ). Вот подробности этой истории.