Потепление до +4 и сильный ветер пообещали красноярцам 27 ноября

Posted 27 ноября, 01:40
Published 27 ноября, 01:40
Modified 27 ноября, 01:41
Updated 27 ноября, 01:41
По данным синоптиков, сегодня в Красноярске прогнозируется переменная облачность и без осадков. В дневные часы температура воздуха составит +2…+4 градуса.
В течение суток будет дуть западный ветер от 5 до 10 м/с, при этом возможны порывы до 18 м/c. На дорогах будет гололедица.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов пояснял «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.
«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».