Публикуем топ-5 худших ЖК Красноярска. Что там так бесит людей?

Posted 27 ноября, 11:52
Published 27 ноября, 11:52
Modified 27 ноября, 11:54
Updated 27 ноября, 11:54
Мы ориентировались на итоговую оценки в 2Gis и количество отзывов: мы не брали ЖК, у которых меньше 20 оценок. Также мы не учитывали ЖК, в которых нет сданных домов — отзывы на них хоть и есть, но они связаны в основном с шумом и другими жалобами на стройку.
Открывает антирейтинг ЖК «Универс». Цифровой рейтинг у комплекса средний и ближе к положительному. Однако в отзывах негатива достаточно много, а положительные комментарии начали резко появляться только в ноябре 2024.
Недовольство вызвано в основной работой УК и самим комплексом. В минусы записали мусор, тонкие стены и продолжающуюся стройку.
«Зато соседи хорошие. Если простынешь и чихнешь дома, могут пожелать здоровья прямо из-за стенки. А в ответ вечером можно сказать им спокойной ночи, даже не напрягая голосовые связки. Хотя, нет, напрягать всё равно придётся — продолжающаяся круглосуточная стройка несколько забивает тишину, насыщая её долбежкой и сверлением».
Еще у кого-то есть проблемы с окнами и водой.
«Ужасное качество окон, очень сильно дует, от окон ужасный шум, сегодня всей семьёй не спали, я думала, ребенка с кровати сдует!»
«Есть моменты, которыми недовольна. В моем случае это напор воды, должен быть не меньше 4,5 баллов, у нас же с натяжкой 2».
Вторым в антирейтинге идет ЖК «Мичуринские аллеи». Пользователи оставили на него четыре негативных отзыва в этом году — все они связаны практически с одной и той же проблемой: отсутствием инфраструктуры.
«Вокруг грязь, пешей доступности нет никуда! До остановки идти в сапогах, а лучше лететь. На машине не проехать тоже нормально, в любое время пробки, так как выезда всего два, а район заселен. Не покупайте».
«Люди, сто раз подумайте и откажитесь от покупки квартиры в этом ЖК. Маршрутов для выезда нет, по 20 минут стоим, чтоб выехать только из ЖК. Парковок, понятно, что не хватает. В общем, как везде, сделано не для людей, но тут еще хуже, чем везде. Надеюсь, застройщик подавиться своими деньгами».
Еще один пользователь в отзывах написал, что застройщик их обманул.
«Начнём с обмана, жесткого. Если постараться поискать первоначальный план дома, то вы увидите потрясающую зеленую территорию, огромный и разнообразный двор, и все это на один дом. По итогу имеем: урезанная территория двора, очень урезанная, и все это, внимание, на уже два дома. Ни отдел продаж, никто не предупреждали будущих жильцов о строительстве второго дома на территории. Соответственно парковка супермаленькая делится на два дома, двор вообще не по плану».
Кстати, квартиры в этом ЖК разыгрывали в викторине, которую проводили в дни выборов президента РФ в марте 2024 года. Тогда некоторые жители комплекса писали, что по подъездам дома бегают крысы, а в управляющей компании на все их жалобы не реагируют.
Следующим в топе ЖК с худшими отзывами идут «Тихие зори». Здесь список проблем в отзывах шире: всего негативных комментариев за год набралось 12.
Часть из них связана с узкими проездами и парковкой, которая в ЖК платная:
«Ужасно узкие дороги между домами, дурацкие тупики. Как это можно было спроектировать? Вы не понимаете, что там люди живут и оставляют машины?»
«Плохо с парковочными местами».
«Узкие проезды, абсолютно нелогичные, парковок нет от слова совсем, только платная за 6 тысяч в месяц!»
«Застройщик заузил проезды, устроил парковочный рэкет, понапихал платных парковок за возмутительные цены».
Некоторые в целом остались недовольны планировкой, качеством квартир и тем, как расположены дома в ЖК. А кто-то жаловался на ветра.
«Застройщик просто обнаглел. Мало того, что он полностью изменил изначальный проект застройки, натыкав парковок, теперь пошел еще дальше. После постройки дома застройщик меняет юридическое название организации и тем самым снимает с себя все обязанности по гарантии дома — все косяки и ремонт жильцам придется делать за свои кровные».
«Самый отвратительный район в городе, с целью сэкономить дома построены некачественно, в только что сданных квартирах вонь невероятная, со Свердловской прямо не выйдешь, но главное это парковки, которых нет вообще. Тупо пробки во дворах».
С такой же оценкой, как у «Тихих зорь», в рейтинг попал ЖК «Снегири» в Солнечном. Больше всего жалоб набралось на планировку — дома, по мнению жителей, построили слишком близко.
«Очень плотная застройка, неба не видно».
«Дома лепят окна в окна, как придется. Расстояния минимальные, парковок мало».
А кому-то не нравится, как выглядят дома и квартиры.
«Этот застройщик не умеет строить дома вообще, это настолько некрасиво выглядит».
«Ужасная внутренняя отделка. Штукатурка от стен отходит, такое ощущение, что стены не прогрунтованы».
Последний в антитопе стоит ЖК «Преображенский». Некоторые пользователи жаловались на «кучу недоделок» в полученном жилье. Еще из проблем — холод.
«Куча недоделок. Сдавали еще полгода после окончания строительства».
«Промерзают стены, в квартире лед».
«Стены промерзают, в квартирах лед на стенах, а от этих мошенников не добиться исправлений дефектов».
«В этих квартирах промерзают стены. Мокнут, рвутся и отклеиваются обои, а исправлять все это будете бесконечно за свои деньги».
Список проблем дополняется классикой: слышимостью, нехваткой парковочных мест, шумом.
«Шумоизоляции ноль, постоянно слышим все звуки от соседей сверху, парковки вообще никакой нет, как там можно было построить дома, чтобы на улице негде было парковаться?»
«Ужасная стройка! Никому не советую тут покупать!»
Информация из отзывов в интернете требует проверки и в первую очередь — со стороны контролирующих органов.
Некоторые факты легко проверить — достаточно просто побывать около жилого комплекса, чтобы убедиться, какая там инфраструктура, проезды, ситуация с вывозом мусора, но то, что касается негативных отзывов о работе УК и внутридомовых проблем — не все в них может быть правдой, ведь жители могут реагировать на проблемы по-разному и не всегда точно знать, кто в них виноват.