Публикуем топ-5 худших ЖК Красноярска. Что там так бесит людей?

Как мы выбирали

Мы ориентировались на итоговую оценки в 2Gis и количество отзывов: мы не брали ЖК, у которых меньше 20 оценок. Также мы не учитывали ЖК, в которых нет сданных домов — отзывы на них хоть и есть, но они связаны в основном с шумом и другими жалобами на стройку.