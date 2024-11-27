Пять многодетных семей с севера края победили в конкурсе «Семья России»

Posted 27 ноября, 09:20
Published 27 ноября, 09:20
Modified 27 ноября, 10:11
Updated 27 ноября, 10:11
24 ноября, в День матери, на территории Культурно-исторического центра «Успенский» собрались участники из разных городов края — Красноярска, Боготола, Лесосибирска, а также Норильска и Дудинки.
Участники должны были подготовить конкурсную работу в виде презентации, эссе или видеоролика в семи номинациях. Одна из самых популярных — номинация «Семейный фотоальбом: счастливые моменты». Сразу четыре норильских семьи одержали победу именно в ней.
«В конкурсном видеоролике мы постарались рассказать о ценностях нашей большой семьи — это забота друг о друге, взаимное уважение, старание в работе. Мы воспитываем шестерых детей, а на награждение приехали составом в 12 человек, с нами моя мама, сестры», — рассказала Анастасия Диконенко, представительница династии железнодорожников — работников предприятия технологического железнодорожного транспорта «Норникеля». В январе супруги Алексей и Анастасия Диконенко отметят 25-летие совместной жизни.
Ксения и Артем Буяковы — родители троих детей шести, трех и 1,5 лет. Ксения работает ведущим специалистом в отделе по работе с персоналом подразделений минерально-сырьевого комплекса, а Артем — замначальника подземного участка буровых работ рудника «Таймырский».
«Я узнала о конкурсе и объявила семье, что мы участвуем. Подготовили ролик, что оказалось сделать не так сложно, так как мы очень много снимаем. Торжественные мероприятия, важные события — всё стараемся фиксировать на камеру», — поделилась Ксения Буякова.
Супруги Банцевы из Норильска совсем недавно стали родителями в четвертый раз. Забирать свою награду в Красноярск сотрудница «Медвежьего ручья», молодая мама Алина прилетела с новым членом семьи — трехмесячной дочкой Алисой.
«У нас в семье до сих пор принято хранить и беречь бумажные фотоальбомы. Они передают энергетику теплых, не компьютерных фотографий, а когда заглядываешь в этот семейный фотоальбом, то снимки и изображенные на них люди и события будто оживают. Эту идею мы отобразили в своей конкурсной работе и тем самым показали, как чтим наши семейные традиции», — прокомментировала Алина Банцева.
Еще одни конкурсанты из Норильска — семья Батралиевых — продемонстрировали самые счастливые моменты из своей жизни, в том числе выпуски детей из школ и вузов. Все трое воспитанников в семье — круглые отличники и медалисты.
«Гордость семьи — наши дети. Старшая дочка владеет шестью иностранными языками, окончила Институт международных отношений, училась одновременно на нескольких факультетах и получила четыре красных диплома», — поделилась мама Зухра Батралиева. С супругом Шамрутом они в браке более 30 лет, сейчас их дети уже взрослые, в семье воспитываются трое внуков.
Еще одна номинация, в которой победили северяне, — «Многодетные путешественники». Семья Осипчук из Дудинки каждый год отправляется в поездки по России всем своим многочисленным составом: всего в семье семеро детей. Глава семейства Даниэль работает в «Норильсктрансгазе» в должности водителя вездехода, его супруга Александра все свое время посвящает заботе о доме и детях.
«Трудно перечислить все места, где мы были. Грозный, Ярославль, Казань, Новосибирск, Алтайский край, Тыва — это лишь малая часть. К счастью, благодаря поддержке компании „Норникель“ каждый год у нас оплачивается дорога, билеты и даже топливо для транспорта. Когда подавали заявку на конкурс, не ожидали, что окажемся в числе финалистов, для нас это стало большим сюрпризом», — прокомментировал Даниэль Осипчук.
Первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы РФ Татьяна Буцкая рассказала, что Красноярский край — лидер по количеству семейных историй, которые прислали на конкурс. Из региона поступило 123 заявки, жюри выбран 21 победитель.
Всего на конкурс подали заявки 23 семьи из числа сотрудников «Норникеля». В компании уверяют, что поддержка многодетных семей, тех, кто долгие годы состоит в браке, а также семейных династий работников — это одна из важных задач «Норникеля». Именно компания подтолкнула многих сотрудников к участию в конкурсе «Семья России».