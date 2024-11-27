Пять многодетных семей с севера края победили в конкурсе «Семья России»

Еще одна номинация, в которой победили северяне, — «Многодетные путешественники». Семья Осипчук из Дудинки каждый год отправляется в поездки по России всем своим многочисленным составом: всего в семье семеро детей. Глава семейства Даниэль работает в «Норильсктрансгазе» в должности водителя вездехода, его супруга Александра все свое время посвящает заботе о доме и детях.