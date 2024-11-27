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Posted 27 ноября, 04:50

Published 27 ноября, 04:50

Modified 27 ноября, 04:52

Updated 27 ноября, 04:52

РЖД обратились к Авито Работе, чтобы найти новых сотрудников

РЖД обратились к Авито Работе, чтобы найти новых сотрудников

27 ноября 2024, 04:50
Фото: РЖД.
Авито Работа и РЖД запустили совместную рекламную кампанию по привлечению работников на производственные профессии. Железнодорожная компания ищет квалифицированных сотрудников одновременно офлайн и онлайн.

В Авито Работе рассказали, что осенью РЖД разместил на платформе более 200 новых вакансий. Компания ищет помощников машиниста, монтеров пути, электромехаников, сигналистов, дежурных по станции и представителей других профессий. При этом РЖД предлагает высокие заработные платы, бесплатное обучение в собственных учебных центрах, стипендии и жилье на время обучения.

Сотрудников РЖД ищет в пяти крупных городах России: Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Саратове. Для этого компания использует наружную рекламу и интернет-инструменты Авито Работы: медийные баннеры, рассылки и сторис.

«Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
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