Шаг в будущее! Университет Решетнёва приглашает на ознакомительные экскурсии

Posted 27 ноября, 02:30
Published 27 ноября, 02:30
Modified 27 ноября, 02:30
Updated 27 ноября, 02:30
Участников ждет погружение в мир науки и знаний, внеучебной деятельности, можно будет узнать о направлениях обучения, истории и традициях, посетить кафедры, лаборатории, интерактивные площадки, выставочные центры, обсерваторию, а главное — пообщаться со студентами-решетнёвцами!
Экскурсии рассчитаны на группы 10-20 человек. Длительность — 60-90 минут
Регистрация по ссылке. Выбирайте экскурсию (можно несколько), дату, время — и приходите знакомиться!
Все уточняющие вопросы можно задать по электронной почте fdfp-sibsau@mail.ru
Об этом и многом другом узнайте в официальной группе университета ВК и на канале Telegram