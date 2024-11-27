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Posted 27 ноября, 02:30

Published 27 ноября, 02:30

Modified 27 ноября, 02:30

Updated 27 ноября, 02:30

Шаг в будущее! Университет Решетнёва приглашает на ознакомительные экскурсии

Шаг в будущее! Университет Решетнёва приглашает на ознакомительные экскурсии

27 ноября 2024, 02:30
Фото: Университет Решетнёва.
Реклама. СИБГУ ИМ. М. Ф. Решетнёва. erid: LjN8KFBKD
В Университете Решетнева запускается новый проект — открытые ознакомительные экскурсии для школьников, их родителей и педагогов, желающих увидеть своими глазами жизнь большого вуза.

Участников ждет погружение в мир науки и знаний, внеучебной деятельности, можно будет узнать о направлениях обучения, истории и традициях, посетить кафедры, лаборатории, интерактивные площадки, выставочные центры, обсерваторию, а главное — пообщаться со студентами-решетнёвцами!

Фото: Университет Решетнёва

Экскурсии рассчитаны на группы 10-20 человек. Длительность — 60-90 минут

Регистрация по ссылке. Выбирайте экскурсию (можно несколько), дату, время — и приходите знакомиться!

Все уточняющие вопросы можно задать по электронной почте fdfp-sibsau@mail.ru

Об этом и многом другом узнайте в официальной группе университета ВК и на канале Telegram

#Владислав Савончик
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