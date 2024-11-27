Шаг в будущее! Университет Решетнёва приглашает на ознакомительные экскурсии

Участников ждет погружение в мир науки и знаний, внеучебной деятельности, можно будет узнать о направлениях обучения, истории и традициях, посетить кафедры, лаборатории, интерактивные площадки, выставочные центры, обсерваторию, а главное — пообщаться со студентами-решетнёвцами!