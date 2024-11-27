prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 13:13

Published 27 ноября, 13:13

Modified 27 ноября, 13:44

Updated 27 ноября, 13:44

Подозреваемый в убийстве школьницы мог над ней надругаться, а затем оставить свиньям

Подозреваемый в убийстве школьницы мог над ней надругаться, а затем оставить свиньям

27 ноября 2024, 13:13
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Убийство в свинарнике
Появилась новая информация о деле убитой в загоне для животных 17-летней школьницы из деревни Ужурского района Красноярского края. Следствие полагает, что еще сосед совершил в отношении девушки действия сексуального характера.

Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.

Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.

Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.

Как сообщили в СК, они установили «еще один факт преступной деятельности» подозреваемого. Мужчина подозревается в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней (пункт «а» часть 3 статья 132 УК РФ).

По версии следствия, 23 ноября 2024 года подозреваемый взял нож, деревянную палку и направился к постройке с животными — там он встретил девушку, которая кормила скот.

Подозреваемый стал угрожать ей ножом, и между ними завязалась борьба. В какой-то момент девушка упала на землю и стала сопротивляться. Мужчина схватил деревянную палку и ударил школьницу по голове — она потеряла сознание.

«После этого мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера», — сообщили в СК.

Потом мужчина забрал с места происшествия ее телефон. Как утверждают следователи, он понимал, что на девушку без сознания могут напасть домашние животные, но оставил ее в постройке и ушёл. На теле школьницы затем действительно обнаружили следы укусов, предположительно свиней.

Похищенный телефон и палку мужчина сжег в печи у себя дома.

На допросе он признал вину. Его собираются арестовать.

Читайте также:
Сосед умершей в хлеву школьницы специально оставил ее на растерзание свиньямБлизкие не могут поверить в смерть школьницы в свинарнике
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#СК#Уголовное дело#Ужурский район#Свинарник#Убийство в свинарнике
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика