Подозреваемый в убийстве школьницы мог над ней надругаться, а затем оставить свиньям

Posted 27 ноября, 13:13
Published 27 ноября, 13:13
Modified 27 ноября, 13:44
Updated 27 ноября, 13:44
Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.
Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.
Как сообщили в СК, они установили «еще один факт преступной деятельности» подозреваемого. Мужчина подозревается в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней (пункт «а» часть 3 статья 132 УК РФ).
По версии следствия, 23 ноября 2024 года подозреваемый взял нож, деревянную палку и направился к постройке с животными — там он встретил девушку, которая кормила скот.
Подозреваемый стал угрожать ей ножом, и между ними завязалась борьба. В какой-то момент девушка упала на землю и стала сопротивляться. Мужчина схватил деревянную палку и ударил школьницу по голове — она потеряла сознание.
«После этого мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера», — сообщили в СК.
Потом мужчина забрал с места происшествия ее телефон. Как утверждают следователи, он понимал, что на девушку без сознания могут напасть домашние животные, но оставил ее в постройке и ушёл. На теле школьницы затем действительно обнаружили следы укусов, предположительно свиней.
Похищенный телефон и палку мужчина сжег в печи у себя дома.
На допросе он признал вину. Его собираются арестовать.