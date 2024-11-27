Сосед умершей в хлеву школьницы специально оставил ее на растерзание свиньям

Posted 27 ноября, 01:12
Published 27 ноября, 01:12
Modified 27 ноября, 05:39
Updated 27 ноября, 05:39
Тело девушки нашел ее приятель. Сообщалось, что вечером 23 ноября девушка пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. В СК отмечали, что она часто помогала родителям по хозяйству и ухаживала за животными.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала. Затем на нее напали свиньи и искусали.
Позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки. В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, та потеряла сознание, после чего мужчина скрылся.
В СК уточнили, что 41-летний житель деревни Ушканка работал скотником в АО «Андроновский» вместе с отцом погибшей, который был там управляющим. Между мужчинами регулярно происходили конфликты.
23 ноября сосед семьи решил отомстить отцу девушки и забить его скот. Подозреваемый взял нож, березовое полено и пошел к загону, где встретил дочь своего начальника.
По версии следствия, во время ссоры мужчина несколько раз ударил девушку бревном по голове, после чего она потеряла сознание. Он, понимая, что свиньи могут напасть на нее, оставил тело и ушел.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть девушки наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый забрал телефон девушки и полено, после чего сжег их у себя дома в печи.
Сейчас мужчина задержан. Во время допроса он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления (пункты «д» и «к» часть 2 статья 105 УК РФ).