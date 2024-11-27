Стало известно, что могло стать причиной массового отравления красноярских школьников

Posted 27 ноября, 02:14
Published 27 ноября, 02:14
Modified 27 ноября, 02:14
Updated 27 ноября, 02:14
19 ноября в медучреждения Красноярска обратились 43 ученика школы №76. Всем детям поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция.
Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что 2 учеников госпитализировали, остальные лечатся дома.
Мама одной из учениц сообщила «Проспекту Мира», что родители школьников пришли к выводу, что все пострадавшие дети ели макароны с сыром. В СК нам заявили, что все отравившиеся дети действительно ели это блюдо.
В прокуратуре рассказали, что запеченный сыр в макаронах мог стать причиной массового отравления красноярских школьников.
Проверка показала, что ветеринарные документы на сыр, поступающий в столовую, не оформлялись.
В прокуратуре заявили, что в отношении организатора питания — ООО «Рич» — планируют завести административное дело о нарушении ветеринарных и санитарных правил (часть 1 статья 10.8 КоАП РФ).
Результаты лабораторных исследований покажут, что именно стало причиной массового отравления.
«Образовательный процесс в школе возобновится с 28 ноября. Организатор питания заменил персонал пищеблока», — отметили в прокуратуре.
В настоящее время двое детей находятся в больнице, остальные проходят амбулаторное лечение.