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Posted 27 ноября, 02:14

Published 27 ноября, 02:14

Modified 27 ноября, 02:14

Updated 27 ноября, 02:14

Сыр мог стать причиной массового отравления красноярских школьников

Стало известно, что могло стать причиной массового отравления красноярских школьников

27 ноября 2024, 02:14
Фото: Прокуратура Красноярского края.

Сыр мог стать причиной массового отравления красноярских школьников

В прокуратуре назвали возможную причину массового отравления учеников школы №76 в Красноярске. Пострадало 43 ребенка.

19 ноября в медучреждения Красноярска обратились 43 ученика школы №76. Всем детям поставили предварительный диагноз — ротавирусная инфекция.

Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что 2 учеников госпитализировали, остальные лечатся дома.

Мама одной из учениц сообщила «Проспекту Мира», что родители школьников пришли к выводу, что все пострадавшие дети ели макароны с сыром. В СК нам заявили, что все отравившиеся дети действительно ели это блюдо.

В прокуратуре рассказали, что запеченный сыр в макаронах мог стать причиной массового отравления красноярских школьников.

Проверка показала, что ветеринарные документы на сыр, поступающий в столовую, не оформлялись.

В прокуратуре заявили, что в отношении организатора питания — ООО «Рич» — планируют завести административное дело о нарушении ветеринарных и санитарных правил (часть 1 статья 10.8 КоАП РФ).

Результаты лабораторных исследований покажут, что именно стало причиной массового отравления.

«Образовательный процесс в школе возобновится с 28 ноября. Организатор питания заменил персонал пищеблока», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время двое детей находятся в больнице, остальные проходят амбулаторное лечение.

  • До этого мы рассказывали о массовом отравлении учеников и сотрудников школы №15 в Канске.
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