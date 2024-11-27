prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 12:07

Published 27 ноября, 12:07

Modified 27 ноября, 12:12

Updated 27 ноября, 12:12

В Красноярск идет зима? Говорим с синоптиком

В Красноярск идет зима? Говорим с синоптиком

27 ноября 2024, 12:07
Фото: prmira.ru.
В Красноярск к концу этой недели придут небольшие морозы.

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что на этой неделе в Красноярске похолодает.

«Ночью 28 ноября в городе будет около 0, днем потеплеет до +1…+3 градусов. В пятницу в ночные часы температура воздуха составит -8…-10 градусов, днем -3…-5.
В субботу, 30 ноября, в Красноярске ночью прогнозируется около -10…-12, в дневное время от -5 до -7.
К концу этой недели температурный фон будет приближаться к отметкам, близким к климатическим нормам. Так, 1 декабря ночью похолодает до -15…-17, днем ожидается от -8 до -10 градусов».

В четверг, пятницу и воскресенье не будет осадков. В субботу ожидается небольшой снег.

По долгосрочным прогнозам различных сервисов, пока первая половина декабря не будет холодной, затем иногда возможны 20-градусные морозы.

Но чем более долгосрочный прогноз, тем он менее точен.

Дмитрий Ульянов пояснял «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.

«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».
Читайте также:
Что с зимой в Красноярске? Морозов в декабре не будет?Прогноз погоды на декабрь 2024 года в КрасноярскеКакая будет зима в Красноярске в 2024-25 году? Вот прогноз
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Дмитрий Ульянов#Осень#Снег#Зима#Ноябрь#Похолодание#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика