В Красноярск идет зима? Говорим с синоптиком

Posted 27 ноября, 12:07
Published 27 ноября, 12:07
Modified 27 ноября, 12:12
Updated 27 ноября, 12:12
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что на этой неделе в Красноярске похолодает.
«Ночью 28 ноября в городе будет около 0, днем потеплеет до +1…+3 градусов. В пятницу в ночные часы температура воздуха составит -8…-10 градусов, днем -3…-5.
В субботу, 30 ноября, в Красноярске ночью прогнозируется около -10…-12, в дневное время от -5 до -7.
К концу этой недели температурный фон будет приближаться к отметкам, близким к климатическим нормам. Так, 1 декабря ночью похолодает до -15…-17, днем ожидается от -8 до -10 градусов».
В четверг, пятницу и воскресенье не будет осадков. В субботу ожидается небольшой снег.
По долгосрочным прогнозам различных сервисов, пока первая половина декабря не будет холодной, затем иногда возможны 20-градусные морозы.
Но чем более долгосрочный прогноз, тем он менее точен.
Дмитрий Ульянов пояснял «Проспекту Мира», что в последние годы переменчивая погода в ноябре в Красноярске стала практически постоянным явлением. Сперва может выпасть снег, а потом растаять. Зима стала приходить позже.
«Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».