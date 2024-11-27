В красноярских магазинах на 20-30% подорожали торты и другие сладости. Смотрим цены

Posted 27 ноября, 12:12
Published 27 ноября, 12:12
Modified 27 ноября, 12:15
Updated 27 ноября, 12:15
В кондитерской «Сладкое желание» килограммовый торт сейчас стоит от 1350 до 2100 рублей, сообщает радио «Красноярск Главный». Летом купить кондитерское изделие в этом магазине можно было за 1000 рублей и меньше.
В «РомБабе» торты стоят дороже — от 2100 до 3400 рублей за 1,5 кг.
Частные кондитеры в среднем берут заказы из расчёта — 2200 рублей за кг торта. В прошлом году цена была 1800 рублей за кг.
По словам производителей, скачок стоимости тортов связан с подорожанием продуктов. Цены растут на шоколад, на сливочное масло, сливки — то есть, на ингредиенты для тортов.
По данным Красноярскстата, с лета еще выросли цены на печенье. В среднем килограмм в Красноярске в июле стоил 278,29 рубля, а уже в ноябре стоит 286,45 рубля.
Еще с июля подорожали конфеты: с 476,63 рубля за кг в июле до 481,82 рубля в октябре. Соответственно, дороже стал и шоколад — с 1300,69 рубля до 1372,66 рубля.