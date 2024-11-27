В Красноярском крае закрыли движение на трассе Партизанское — Мина. Сейчас там каток

Posted 27 ноября, 04:11
Published 27 ноября, 04:11
Modified 27 ноября, 04:11
Updated 27 ноября, 04:11
Сообщается, что в Партизанском районе поднялся уровень воды в реке Мана и она затопила проезжую часть на трассе Партизанское — Мина в районе деревни Кой.
Общая протяженность затопленного участка — 1340 метров, глубина — 30-40 см. На фотографии видно, что разлившаяся вода превратилась в лед и теперь на дороге настоящий каток.
В КрУДор рассказали, что движение автомобилей будет закрыто до полного устранения последствий. На участке установили необходимую дорожно-знаковую информацию.