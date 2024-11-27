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Posted 27 ноября, 04:11

Published 27 ноября, 04:11

Modified 27 ноября, 04:11

Updated 27 ноября, 04:11

В Красноярском крае закрыли движение на трассе Партизанское — Мина. Сейчас там каток

В Красноярском крае закрыли движение на трассе Партизанское — Мина. Сейчас там каток

27 ноября 2024, 04:11
Фото: КРУДОР.
В Красноярском крае из-за разлива реки Мана закрыли движение на автодороге Партизанское — Мина. Об этом рассказали в краевом управлении дорог (КрУДор).

Сообщается, что в Партизанском районе поднялся уровень воды в реке Мана и она затопила проезжую часть на трассе Партизанское — Мина в районе деревни Кой.

Фото: КРУДОР

Общая протяженность затопленного участка — 1340 метров, глубина — 30-40 см. На фотографии видно, что разлившаяся вода превратилась в лед и теперь на дороге настоящий каток.

В КрУДор рассказали, что движение автомобилей будет закрыто до полного устранения последствий. На участке установили необходимую дорожно-знаковую информацию.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Трасса#Красноярский край#Мана#Партизанский район#КрУДор#Дорога#Автомобили#Лед#Каток
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