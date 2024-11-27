В Лесосибирске экс-супруга погибшего бойца СВО представилась вдовой и получила 1 млн

Как рассказали в прокуратуре, в июле прошлого года к ним обратилась мать погибшего бойца СВО. Женщина пожаловалась на то, что не смогла получить полную выплату после смерти сына, так как деньги получила его бывшая жена, с которой он развелся около 10 лет назад.