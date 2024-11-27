В Лесосибирске экс-супруга погибшего бойца СВО представилась вдовой и получила 1 млн

Posted 27 ноября, 07:17
Published 27 ноября, 07:17
Modified 27 ноября, 08:03
Updated 27 ноября, 08:03
Как рассказали в прокуратуре, в июле прошлого года к ним обратилась мать погибшего бойца СВО. Женщина пожаловалась на то, что не смогла получить полную выплату после смерти сына, так как деньги получила его бывшая жена, с которой он развелся около 10 лет назад.
Впоследствии выяснилось, что экс-супруга действительно обратилась в военкомат, представившись вдовой, чтобы получить выплаты. В итоге 33-летняя она незаконно получила 1 миллион 250 тысяч рублей.
Затем женщина заявила правоохранителям, что 9 лет назад она якобы пыталась развестись, но не узнала, где и когда пройдет расторжение брака. Посчитав, что раз она не явилась в суд, брак остался в силе.
Однако сотрудники выяснили, что в 2015 году женщина взыскала с погибшего экс-супруга алименты, а значит она знала, что брак официально расторгнут.
В результате из-за обмана ребёнок и родители военного недополучили полагающиеся им выплаты.
В отношении женщины завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159.2 УК РФ). Сейчас решается вопрос о том, чтобы взыскать с подозреваемой деньги.