У красноярского блогера украли видео и выиграли конкурс

Posted 27 ноября, 08:21
Published 27 ноября, 08:21
Modified 27 ноября, 13:42
Updated 27 ноября, 13:42
Сергей сообщил об этом в своём телеграм-канале, высказав недовольство. Участница из Абакана заявила его видео, на которые он не поставил отметку об авторстве, и выиграла конкурс в номинации «Лучшее авторское панорамное видео».
«Обычно при проведении конкурсов организаторы пытаются себя обезопасить и требуют подтверждения у автора, или просят подписать договор, где заявитель гарантирует, что права на видео принадлежат именно ему. Тут, видимо, никто этим утруждать себя не стал», — пишет блогер.
В новости о победителе сказано, что ролики войдут в цикл фильмов о «братских регионах, входящих в экономический кластер развития трех регионов Сибири», что противоречит закону об авторском праве.
Блогер надеется, что менеджеры «Енисейской Сибири» увидят его пост, «объяснят, как такое получилось, и проведут работу над ошибками. А то очень некрасиво это все выглядит».
«Проспект Мира» обратился за комментарием в «Енисейскую Сибирь».
«Енисейская Сибирь» — некоммерческая организация, учредителем которой выступает Красноярский край. Ее создали в 2019 году для «привлечения инвестиций и работы с инвесторами».
Вот видео, которые заявились на конкурс:
Обновление: в «Енисейской Сибири» заявили, что не имеют отношения к этому видеоконкурсу.