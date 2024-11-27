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Posted 27 ноября, 08:21

Published 27 ноября, 08:21

Modified 27 ноября, 13:42

Updated 27 ноября, 13:42

У красноярского блогера украли видео и выиграли конкурс

У красноярского блогера украли видео и выиграли конкурс

27 ноября 2024, 08:21
Фото: Сергей Токарев | блог.
Видео красноярского блогера Сергея Токарева заняло первое место якобы на конкурсе от корпорации «Енисейская Сибирь», однако отправил работу не сам фотограф, а участница из Абакана.

Сергей сообщил об этом в своём телеграм-канале, высказав недовольство. Участница из Абакана заявила его видео, на которые он не поставил отметку об авторстве, и выиграла конкурс в номинации «Лучшее авторское панорамное видео».

«Обычно при проведении конкурсов организаторы пытаются себя обезопасить и требуют подтверждения у автора, или просят подписать договор, где заявитель гарантирует, что права на видео принадлежат именно ему. Тут, видимо, никто этим утруждать себя не стал», — пишет блогер.

В новости о победителе сказано, что ролики войдут в цикл фильмов о «братских регионах, входящих в экономический кластер развития трех регионов Сибири», что противоречит закону об авторском праве.

Фото: https://vk.com/mtusfo_rostransnadzor

Блогер надеется, что менеджеры «Енисейской Сибири» увидят его пост, «объяснят, как такое получилось, и проведут работу над ошибками. А то очень некрасиво это все выглядит».

«Проспект Мира» обратился за комментарием в «Енисейскую Сибирь».

«Енисейская Сибирь» — некоммерческая организация, учредителем которой выступает Красноярский край. Ее создали в 2019 году для «привлечения инвестиций и работы с инвесторами».

Вот видео, которые заявились на конкурс:

Обновление: в «Енисейской Сибири» заявили, что не имеют отношения к этому видеоконкурсу.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Блогер#Сергей Токарев#Енисейская Сибирь
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