Жительнице Красноярского края вернули деньги за разваливающуюся дубленку

По словам женщины, надев дубленку сразу после покупки, она заметила проявившиеся недостатки. В дубленке было холодно, с внутренней стороны карманы были плохо прошиты, кнопка на воротнике постоянно отходила, а меховая опушка начала отрываться и появились следы клея.