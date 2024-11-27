Жительнице Красноярского края вернули деньги за разваливающуюся дубленку

Posted 27 ноября, 02:52
Published 27 ноября, 02:52
Modified 27 ноября, 08:50
Updated 27 ноября, 08:50
Жительница Минусинска рассказала, что в конце ноября 2023 года купила в Абакане дубленку в магазине «Ее величество снежная королева».
По словам женщины, надев дубленку сразу после покупки, она заметила проявившиеся недостатки. В дубленке было холодно, с внутренней стороны карманы были плохо прошиты, кнопка на воротнике постоянно отходила, а меховая опушка начала отрываться и появились следы клея.
Покупательница пыталась вернуть деньги, однако в магазине ей ответили отказом. Во время судебных разбирательств владелец магазина вернул женщине 42 500 рублей за товар.