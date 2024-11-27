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Posted 27 ноября, 02:52

Published 27 ноября, 02:52

Modified 27 ноября, 08:50

Updated 27 ноября, 08:50

Жительнице Красноярского края вернули деньги за разваливающуюся дубленку

Жительнице Красноярского края вернули деньги за разваливающуюся дубленку

27 ноября 2024, 02:52
Фото: 1MI.
В Красноярском крае жительница Минусинска купила некачественную дубленку, в которой сразу после покупки стали проявляться недостатки. Женщина обратилась в Роспотребнадзор.

Жительница Минусинска рассказала, что в конце ноября 2023 года купила в Абакане дубленку в магазине «Ее величество снежная королева».

По словам женщины, надев дубленку сразу после покупки, она заметила проявившиеся недостатки. В дубленке было холодно, с внутренней стороны карманы были плохо прошиты, кнопка на воротнике постоянно отходила, а меховая опушка начала отрываться и появились следы клея.

Покупательница пыталась вернуть деньги, однако в магазине ей ответили отказом. Во время судебных разбирательств владелец магазина вернул женщине 42 500 рублей за товар.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Одежда#Магазин#Красноярский край#Минусинск#Абакан#Роспотребнадзор#Дубленка
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