Четыре человека пострадали в массовой аварии у «Космоса» в Красноярске

Posted 28 ноября, 10:51
Published 28 ноября, 10:51
Modified 28 ноября, 11:39
Updated 28 ноября, 11:39
Очевидцы сообщают, что внедорожник влетел в поток машин, зацепил пять автомобилей и перевернулся. На кадрах видно, что к месту приехали спасатели.
С места аварии растянулась пробка почти на два километра — от парка «Троя» в сторону Маерчака. На дорогах города пробки 7 баллов, в основном заторы в Октябрьском районе.
В ГАИ сообщили, что предварительно пострадали четыре человека, движение автомобилей осуществляется по одной полосе. Подробности ДТП устанавливаются.
Обновление: «ЧП Красноярск» публикует видео аварии. На кадрах видно, как «Патриот» едет на высокой скорости и сталкивается с машинами.