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Posted 28 ноября, 10:51

Published 28 ноября, 10:51

Modified 28 ноября, 11:39

Updated 28 ноября, 11:39

Четыре человека пострадали в массовой аварии у «Космоса» в Красноярске

Четыре человека пострадали в массовой аварии у «Космоса» в Красноярске

28 ноября 2024, 10:51
Фото: 2gis.
В Красноярске в районе остановки «Космос» произошла массовая авария. Пострадало как минимум пять машин, одна перевернулась.

Очевидцы сообщают, что внедорожник влетел в поток машин, зацепил пять автомобилей и перевернулся. На кадрах видно, что к месту приехали спасатели.

Фото: 2gis

С места аварии растянулась пробка почти на два километра — от парка «Троя» в сторону Маерчака. На дорогах города пробки 7 баллов, в основном заторы в Октябрьском районе.

Фото: 2gis

В ГАИ сообщили, что предварительно пострадали четыре человека, движение автомобилей осуществляется по одной полосе. Подробности ДТП устанавливаются.

Обновление: «ЧП Красноярск» публикует видео аварии. На кадрах видно, как «Патриот» едет на высокой скорости и сталкивается с машинами.

Видео: ЧП Красноярск.
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Космос#Авария#Пострадавшие#Пробка#ГАИ
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