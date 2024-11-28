Ефимов рассказал о 17 проектах, реализуемых в САО

Проекты охватывают такие районы, как Беговой, Бескудниковский, Головинский и Войковский, а также другие. На некоторых участках уже стартовало строительство. К примеру, на Дмитровском проезде возводится бизнес-центр площадью 50 тысяч кв. м, который создаст 3,5 тысячи новых рабочих мест. Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что на этом объекте уже залили фундамент и на данный момент осуществляется строительство подземной части здания.