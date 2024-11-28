Ефимов рассказал о 17 проектах, реализуемых в САО

Posted 28 ноября, 15:24
Published 28 ноября, 15:24
Modified 28 ноября, 15:25
Updated 28 ноября, 15:25
По его словам, инвесторы и назначенные городом операторы КРТ занимаются преобразованием 275 гектаров земли на севере города, пишет mos.ru. В рамках указанных 17 проектов предполагается возвести благоустроенные жилые кварталы общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также создать общественно-деловые и производственные объекты на 2,9 миллиона квадратных метров. Среди них будут технопарки, гостиница, логистические и бизнес-центры, а также учебные заведения, включая школы и детские дошкольные учреждения, медицинские и спортивные организации. В результате этой работы будет создано 76,7 тысячи новых рабочих мест.
Проекты охватывают такие районы, как Беговой, Бескудниковский, Головинский и Войковский, а также другие. На некоторых участках уже стартовало строительство. К примеру, на Дмитровском проезде возводится бизнес-центр площадью 50 тысяч кв. м, который создаст 3,5 тысячи новых рабочих мест. Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что на этом объекте уже залили фундамент и на данный момент осуществляется строительство подземной части здания.
Программа комплексного развития территорий ориентирована на преобразование бывших промышленных зон в многофункциональные городские кварталы. По словам представителей городской администрации, в Москве планируется реализовать 236 таких проектов на площади свыше 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы выполняются по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с целью улучшения городской среды и развития инфраструктуры.