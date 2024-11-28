prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 12:05

Published 28 ноября, 12:05

Modified 28 ноября, 12:14

Updated 28 ноября, 12:14

Экс-проектировщик метро Митволь заявил, что грабители мешают ему выйти по УДО

Экс-проектировщик метро Митволь заявил, что грабители мешают ему выйти по УДО

28 ноября 2024, 12:05
Фото: prmira.ru.
Осужденный бывший проектировщик красноярского метро Олег Митволь хочет выйти условно-досрочно и для этого собирается идти до Верховного суда.

Возможность выхода по УДО появилась у Митволя еще в декабре 2023 года. Однако 11 ноября 2024 года суд отклонил ходатайство, пишет издание sibnovosti.ru.

По словам самого экс-проектировщика, его освобождению препятствуют те, кто его обворовал. Тем не менее Митволь заявляет, что «намерен добиться справедливости».

«Меня полтора года просто грабили. И теперь эти же люди делают все, чтобы я сидел до конца. Я уже дважды подавал на те права, которые предусмотрены законом, и оба раза, как говорится, находятся силы, которые требуют, чтобы я сидел до конца. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы я сидел до конца, которые меня обворовали», — сказал Олег Митволь в разговоре с журналистом.

Когда Митволь находился под следствием по делу о метро, с его счетов украли больше 100 миллионов рублей. Мы рассказывали об этом деле подробнее здесь.

  • Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. По версии следствия, его компания «Красноярский ТИСИЗ» получила 954 миллионов рублей на проектирование и изыскания для метро, но не выполнила большую часть работ и использовала устаревшие документы.
  • Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые знали, что проект недоделан, и способствовали хищению.
  • Кроме того, он подавал в суд на «Моспроект-3» (генподрядчик строительства метро в Красноярске) и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».
Читайте также:
Осужденный за махинации с метро Митволь требует с «Билайна» 40 миллионовПроектировавшая метро Красноярска компания Митволя собирается банкротитьсяЭкс-проектировщика красноярского метро Митволя этапировали в Подмосковье
#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика