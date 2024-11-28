Экс-проектировщик метро Митволь заявил, что грабители мешают ему выйти по УДО

Posted 28 ноября, 12:05
Published 28 ноября, 12:05
Modified 28 ноября, 12:14
Updated 28 ноября, 12:14
Возможность выхода по УДО появилась у Митволя еще в декабре 2023 года. Однако 11 ноября 2024 года суд отклонил ходатайство, пишет издание sibnovosti.ru.
По словам самого экс-проектировщика, его освобождению препятствуют те, кто его обворовал. Тем не менее Митволь заявляет, что «намерен добиться справедливости».
«Меня полтора года просто грабили. И теперь эти же люди делают все, чтобы я сидел до конца. Я уже дважды подавал на те права, которые предусмотрены законом, и оба раза, как говорится, находятся силы, которые требуют, чтобы я сидел до конца. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы я сидел до конца, которые меня обворовали», — сказал Олег Митволь в разговоре с журналистом.
Когда Митволь находился под следствием по делу о метро, с его счетов украли больше 100 миллионов рублей. Мы рассказывали об этом деле подробнее здесь.