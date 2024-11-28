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Posted 28 ноября, 12:54

Published 28 ноября, 12:54

Modified 28 ноября, 12:56

Updated 28 ноября, 12:56

Какие квартиры сейчас ищут для покупки красноярцы и сколько они стоят

Какие квартиры сейчас ищут для покупки красноярцы и сколько они стоят

28 ноября 2024, 12:54
Фото: prmira.ru.
Аналитики выяснили, какие квартиры красноярцы ищут в ноябре 2024 года.

Как сообщили «ПМ» эксперты «Авито Недвижимости», на первичном рынке красноярцы чаще рассматривают покупку двухкомнатных квартир, а на вторичном — однокомнатных.

В среднем по стране наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры — на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 35%, на вторичном — 33%. Однокомнатные квартиры занимают 31% в структуре спроса на первичном рынке и 32% на вторичном рынке.

Средняя цена на квартиры выше в новостройках. Однокомнатная квартира в красноярской новостройке стоит в среднем 5,1 миллиона, а на вторичном рынке — 4,6 миллиона.

Двухкомнатные квартиры также дороже в новостройках — 6,9 миллиона против 6,2 миллиона.

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