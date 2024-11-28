Какие квартиры сейчас ищут для покупки красноярцы и сколько они стоят

В среднем по стране наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры — на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 35%, на вторичном — 33%. Однокомнатные квартиры занимают 31% в структуре спроса на первичном рынке и 32% на вторичном рынке.