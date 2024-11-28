Какие квартиры сейчас ищут для покупки красноярцы и сколько они стоят

Posted 28 ноября, 12:54
Published 28 ноября, 12:54
Modified 28 ноября, 12:56
Updated 28 ноября, 12:56
Как сообщили «ПМ» эксперты «Авито Недвижимости», на первичном рынке красноярцы чаще рассматривают покупку двухкомнатных квартир, а на вторичном — однокомнатных.
В среднем по стране наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры — на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 35%, на вторичном — 33%. Однокомнатные квартиры занимают 31% в структуре спроса на первичном рынке и 32% на вторичном рынке.
Средняя цена на квартиры выше в новостройках. Однокомнатная квартира в красноярской новостройке стоит в среднем 5,1 миллиона, а на вторичном рынке — 4,6 миллиона.
Двухкомнатные квартиры также дороже в новостройках — 6,9 миллиона против 6,2 миллиона.