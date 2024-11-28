Не передается через рукопожатие. Красноярцам развеяли мифы о ВИЧ

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что единственным источником возбудителя ВИЧ является сам инфицированный. Вирус может содержаться в различных биологических жидкостях, при этом его концентрация в слезах, поте, слюне и моче минимальна и не опасна для окружающих.