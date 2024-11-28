prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 02:25

Published 28 ноября, 02:25

Modified 28 ноября, 06:29

Updated 28 ноября, 06:29

Красноярцам рассказали, как передается ВИЧ

Не передается через рукопожатие. Красноярцам развеяли мифы о ВИЧ

28 ноября 2024, 02:25
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, как передается ВИЧ

В краевом Роспотребнадзоре напомнили, как передается ВИЧ, и развеяли другие мифы об этом заболевании.

В августе в Роспотребнадзоре заявили, что с начала 2024 года в Красноярском крае зарегистрировано свыше 1 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

По словам специалистов, здоровый человек может спокойно находиться рядом с ВИЧ-инфицированным и жить в одном доме.

Дело в том, что ВИЧ не передается через рукопожатия, воздушно-капельным путем, использование общих столовых приборов, туалета и душа, плавание в бассейне, укусы комаров и других насекомых.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что единственным источником возбудителя ВИЧ является сам инфицированный. Вирус может содержаться в различных биологических жидкостях, при этом его концентрация в слезах, поте, слюне и моче минимальна и не опасна для окружающих.

Заразиться ВИЧ можно только через:

  • незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфицированным;
  • анальные и гомосексуальные половые контакты;
  • переливание инфицированной крови;
  • использование нестерильных игл и шприцев;
  • от матери к ребенку (во время беременности, родов, грудного вскармливания);
  • нестерильные медицинские манипуляции (татуировки, пирсинг, маникюр);
  • контакт медперсонала с кровью и другими жидкостями больных ВИЧ или СПИДом.
Читайте также:
Пачка стоит 2 тысячи! Почему в Красноярске такие дорогие презервативы?Красноярец намеренно заражал женщин ВИЧ. Пострадали четыре жительницыКрасноярец не сказал жене о ВИЧ-инфекции и заразил ее. Получил условный срок
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#ВИЧ#Роспотребнадзор#Заболевание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика