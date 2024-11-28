Не передается через рукопожатие. Красноярцам развеяли мифы о ВИЧ

Posted 28 ноября, 02:25
Published 28 ноября, 02:25
Modified 28 ноября, 06:29
Updated 28 ноября, 06:29
В августе в Роспотребнадзоре заявили, что с начала 2024 года в Красноярском крае зарегистрировано свыше 1 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
По словам специалистов, здоровый человек может спокойно находиться рядом с ВИЧ-инфицированным и жить в одном доме.
Дело в том, что ВИЧ не передается через рукопожатия, воздушно-капельным путем, использование общих столовых приборов, туалета и душа, плавание в бассейне, укусы комаров и других насекомых.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что единственным источником возбудителя ВИЧ является сам инфицированный. Вирус может содержаться в различных биологических жидкостях, при этом его концентрация в слезах, поте, слюне и моче минимальна и не опасна для окружающих.
Заразиться ВИЧ можно только через: