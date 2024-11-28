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Posted 28 ноября, 06:32

Published 28 ноября, 06:32

Modified 28 ноября, 06:36

Updated 28 ноября, 06:36

Красноярцы назвали самые желанные подарки на Новый год

Красноярцы назвали самые желанные подарки на Новый год

28 ноября 2024, 06:32
Фото: freepik.com.
Красноярцы рассказали, какие подарки больше всего хотят получить на Новый год.

Опрос жителей провел сервис SuperJob. По его результатам, каждый пятый красноярец мечтает в качестве подарка на Новый год получить туристическую путевку. Еще 16% хотели бы получить деньги.

Каждый десятый рассказал, что лучшим подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 7% хотели бы получить сертификат на образовательные курсы, а 4% — новую бытовую технику.

По 3% назвали самым желанным подарком набор косметики, спортинвентарь, подарочный сертификат или книгу. По 2% опрошенных хотят получить в подарок ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера.

Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% красноярцев.

Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях — 26% против 13% соответственно, косметике — 6% против 0%, подарочных сертификатах — 5% против 0%, и книгах — 4% против 2%.

Мужчины чаще хотели бы получить в подарок деньги — 22% против 10%, смартфоны — 12% против 7%, товары для спорта — 5% против 1%, и инструменты для ремонта и строительства — 4% против 0%.

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