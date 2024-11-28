prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 09:58

Published 28 ноября, 09:58

Modified 28 ноября, 12:06

Updated 28 ноября, 12:06

В Красноярске родители жалуются на опасный пешеходный переход у школы без знаков

«Машины летят — малыши боятся»: родители жалуются на опасный переход у школы

28 ноября 2024, 09:58
Фото: prmira.ru.

В Красноярске родители жалуются на опасный пешеходный переход у школы без знаков

В Красноярске родители учеников школы №3 на улице Ботанической жалуются на опасный пешеходные переход. Дети не могут перейти дорогу, так как машины «летят», водители не пропускают.
«Эти два заваливающихся знака выставили — кошмар. Я стояла посреди дороги, чтобы дети могли перейти дорогу. Никто их не пропускает. Дети, особенно малыши, не могут перейти дорогу — они боятся, потому что машины летят. А машины летят, потому что непонятно, как сделан этот переход — сбоку наискосок стоят поваленные знаки, которые никто не замечает», — рассказала читательница «Проспекта Мира».
Фото: prmira.ru

Родители собираются обратиться в ГАИ, чтобы проблему решили, «пока не произошла трагедия». Отметим, на этом участке дороги ведется ремонт.

Мы обратились в пресс-службу ГАИ за комментарием.

  • Ранее рядом с этой же школой экскаватор сбил 23-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Читайте также:
В Красноярском крае поезд насмерть сбил пенсионерку. Она не успела перебежатьКрасноярку с ребенком сбила машина на переходе. Их доставили в больницуВ Красноярске поезд насмерть сбил мужчину в наушниках
#Владислав Савончик#Красноярск#Школа#Пешеходы#ГАИ#Переход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика