«Машины летят — малыши боятся»: родители жалуются на опасный переход у школы

Posted 28 ноября, 09:58
Published 28 ноября, 09:58
Modified 28 ноября, 12:06
Updated 28 ноября, 12:06
«Эти два заваливающихся знака выставили — кошмар. Я стояла посреди дороги, чтобы дети могли перейти дорогу. Никто их не пропускает. Дети, особенно малыши, не могут перейти дорогу — они боятся, потому что машины летят. А машины летят, потому что непонятно, как сделан этот переход — сбоку наискосок стоят поваленные знаки, которые никто не замечает», — рассказала читательница «Проспекта Мира».
Родители собираются обратиться в ГАИ, чтобы проблему решили, «пока не произошла трагедия». Отметим, на этом участке дороги ведется ремонт.
Мы обратились в пресс-службу ГАИ за комментарием.