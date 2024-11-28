«Машины летят — малыши боятся»: родители жалуются на опасный переход у школы

В Красноярске родители жалуются на опасный пешеходный переход у школы без знаков

В Красноярске родители учеников школы №3 на улице Ботанической жалуются на опасный пешеходные переход. Дети не могут перейти дорогу, так как машины «летят», водители не пропускают.