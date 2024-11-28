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Posted 28 ноября, 01:53

Published 28 ноября, 01:53

Modified 28 ноября, 06:26

Updated 28 ноября, 06:26

Александр Глисков

«Настроение спокойное»: стало известно, что сейчас происходит с делом Глискова

28 ноября 2024, 01:53
Фото: prmira.ru. Александр Глисков

Стало известно, когда Александр Глисков подаст апелляцию на свой приговор

Сюжет
Дело Александра Глискова
Соратники осужденного депутата заксобрания края Александра Глискова рассказали, когда его адвокаты планируют обжаловать приговор и что будет, если апелляцию в итоге отклонят.

2 октября Александру Глискову вынесли приговор по делу о получении взятки от экс-главы «КрайДЭО» — депутату назначили 10 лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

Глисков вину не признал. На последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а обвинение назвал «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». По его словам, все доказательства строятся лишь на показаниях свидетелей. Глисков считает, что главная цель уголовного дела — «выдавить» его из политики.

В телеграм-канале Глискова появился пост о том, что сейчас происходит с его делом.

По словам соратников Глискова, сейчас его адвокаты изучают материалы дела и протоколы заседания, предоставленные судом. Самого Глискова один-два раза в неделю привозят в Центральный суд, где он вместе с адвокатами обсуждает все вопросы по делу.

«Ведётся работа по таблицам противоречий в показаниях. Объем работы колоссальный, учитывая, что в приговоре никак не отражены доводы и доказательства стороны защиты».

Как отмечают соратники депутата, дата подачи апелляции на приговор пока неизвестна. Вероятно, ее успеют подать только в следующем году.

«В случае проигрыша в апелляционной инстанции Александра этапируют в колонию строгого режима. В какую, пока неизвестно, все мы надеемся на лучшее».

Сообщается, что у представителей СИЗО не получилось обжаловать решение о незаконной постановке Глискова на учет как склонного к побегу.

«Помимо работы над делом Александр пишет книгу, много читает, занимается спортом, хозяйством и кулинарией. Настроение рабочее, спокойное».
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