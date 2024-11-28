«Настроение спокойное»: стало известно, что сейчас происходит с делом Глискова

Posted 28 ноября, 01:53
Published 28 ноября, 01:53
Modified 28 ноября, 06:26
Updated 28 ноября, 06:26
2 октября Александру Глискову вынесли приговор по делу о получении взятки от экс-главы «КрайДЭО» — депутату назначили 10 лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.
Глисков вину не признал. На последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а обвинение назвал «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». По его словам, все доказательства строятся лишь на показаниях свидетелей. Глисков считает, что главная цель уголовного дела — «выдавить» его из политики.
В телеграм-канале Глискова появился пост о том, что сейчас происходит с его делом.
По словам соратников Глискова, сейчас его адвокаты изучают материалы дела и протоколы заседания, предоставленные судом. Самого Глискова один-два раза в неделю привозят в Центральный суд, где он вместе с адвокатами обсуждает все вопросы по делу.
«Ведётся работа по таблицам противоречий в показаниях. Объем работы колоссальный, учитывая, что в приговоре никак не отражены доводы и доказательства стороны защиты».
Как отмечают соратники депутата, дата подачи апелляции на приговор пока неизвестна. Вероятно, ее успеют подать только в следующем году.
«В случае проигрыша в апелляционной инстанции Александра этапируют в колонию строгого режима. В какую, пока неизвестно, все мы надеемся на лучшее».
Сообщается, что у представителей СИЗО не получилось обжаловать решение о незаконной постановке Глискова на учет как склонного к побегу.
«Помимо работы над делом Александр пишет книгу, много читает, занимается спортом, хозяйством и кулинарией. Настроение рабочее, спокойное».