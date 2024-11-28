«Норникель» признан мировым лидером по социальным расходам в горнодобывающей отрасли

Примечательно, что общий объем социальных расходов в горнодобывающем секторе сократился с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов в 2023 году. Тем не менее «Норникель» сохранил свою долю на прежнем уровне, что подчеркивает устойчивость и приверженность компании принципам социальной ответственности, несмотря на экономические вызовы.