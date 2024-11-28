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Posted 28 ноября, 19:19

Published 28 ноября, 19:19

Modified 28 ноября, 19:23

Updated 28 ноября, 19:23

«Норникель» признан мировым лидером по социальным расходам в горнодобывающей отрасли

«Норникель» признан мировым лидером по социальным расходам в горнодобывающей отрасли

28 ноября 2024, 19:19
Фото: 1MI.
Международное издание Mining Magazine опубликовало результаты исследования, в котором анализировались социальные инвестиции 50 крупнейших горнодобывающих компаний мира.

Как сообщает kp.ru, по итогам 2023 года российская компания «Норникель» заняла первое место, став лидером по объемам вложений в поддержку местных сообществ, благотворительность и волонтерские инициативы.

Согласно исследованию, «Норникель» направил на эти цели 513 миллионов долларов, что в 10 раз превышает средний показатель по отрасли (51 миллион долларов). Также компания показала рекордные социальные отчисления в расчете на тонну добытой руды: 344 доллара в «медном эквиваленте» против 130 долларов у ближайшего конкурента — африканской Northam Platinum.

Примечательно, что общий объем социальных расходов в горнодобывающем секторе сократился с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов в 2023 году. Тем не менее «Норникель» сохранил свою долю на прежнем уровне, что подчеркивает устойчивость и приверженность компании принципам социальной ответственности, несмотря на экономические вызовы.

«Норникель», штаб-квартира которого расположена в Москве, является одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Под руководством Владимира Потанина компания активно участвует в развитии регионов своего присутствия, поддерживает инфраструктурные проекты и реализует масштабные экологические программы.

Эксперты отмечают, что достижения «Норникеля» демонстрируют, как Россия, несмотря на санкционное давление и непростую экономическую ситуацию, продолжает удерживать лидерство в области социальной ответственности бизнеса.

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