Соседа отправили в СИЗО за убийство школьницы в свинарнике

Posted 28 ноября, 07:23
Published 28 ноября, 07:23
Modified 28 ноября, 07:52
Updated 28 ноября, 07:52
Мужчине вменяют убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.
Следователи просили отправить его в СИЗО, «полагая, что он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и способен совершить иные преступления».
В итоге суд поддержал позицию СК и отправил подозреваемого в СИЗО на 2 месяца — до 25 января 2025 года.
Как уточнили в прокуратуре, мужчина будет содержаться в СИЗО-1. На вопрос суда об отношении к избранной мере пресечения подозреваемый «возражений не высказал».
Вечером 23 ноября в деревне Ужурского района 17-летняя школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. Через некоторое время искусанное тело девушки нашел ее приятель.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала, а затем на нее напали свиньи и искусали. Однако позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, та потеряла сознание.
Далее следователи выяснили, что, после того, как девушка потеряла сознание, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» и скрылся.
Как утверждают следователи, напавший понимал, что на девушку без сознания могут напасть животные в хлеву, но он оставил ее в постройке и ушёл. На теле затем действительно нашли следы укусов.