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Posted 28 ноября, 06:11

Published 28 ноября, 06:11

Modified 28 ноября, 06:34

Updated 28 ноября, 06:34

Популярного производителя молочки хотят наказать за антибиотики в сгущенке

Популярного производителя молочки хотят наказать за антибиотики в сгущенке

28 ноября 2024, 06:11
Фото: 1MI.
«Назаровский МКК» в Красноярском крае хотят привлечь к ответственности за нарушения, которые выявили специалисты краевого Россельхознадзора. Ведомство подало иск в Арбитражный суд края.

Ведомство указывает, что во время октябрьской проверки нашли нарушения. В сгущенке выявили несоответствие по нескольким показателям, а также обнаружили 6,1 мкг/кг цефалоспоринового антибиотика, хотя по нормативу его наличие вовсе не допускается.

Также специалисты заметили отсутствие термометров в складах, где хранятся продукты, еще комбинат не предоставил программу производственного контроля. Молочную продукцию комбината ведомство назвало небезопасной.

«„Назаровский МКК» осуществил оборот — реализовал небезопасную молочную продукцию, что является нарушением действующего законодательства», — настаивает Россельхознадзор.

В арбитражном суде указали, что компании может грозить штраф от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов правонарушения, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Иск оставлен без движения до 20 декабря.

  • Ранее Россельхознадзор подал иск к молочной компании «Млада» за голубей на предприятии и поддельное молоко.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Нарушения#Штраф#Россельхознадзор#Арбитражный суд#Антибиотики
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