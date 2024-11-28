Популярного производителя молочки хотят наказать за антибиотики в сгущенке

Posted 28 ноября, 06:11
Published 28 ноября, 06:11
Modified 28 ноября, 06:34
Updated 28 ноября, 06:34
Ведомство указывает, что во время октябрьской проверки нашли нарушения. В сгущенке выявили несоответствие по нескольким показателям, а также обнаружили 6,1 мкг/кг цефалоспоринового антибиотика, хотя по нормативу его наличие вовсе не допускается.
Также специалисты заметили отсутствие термометров в складах, где хранятся продукты, еще комбинат не предоставил программу производственного контроля. Молочную продукцию комбината ведомство назвало небезопасной.
«„Назаровский МКК» осуществил оборот — реализовал небезопасную молочную продукцию, что является нарушением действующего законодательства», — настаивает Россельхознадзор.
В арбитражном суде указали, что компании может грозить штраф от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов правонарушения, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Иск оставлен без движения до 20 декабря.