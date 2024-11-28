Популярного производителя молочки хотят наказать за антибиотики в сгущенке

Ведомство указывает, что во время октябрьской проверки нашли нарушения. В сгущенке выявили несоответствие по нескольким показателям, а также обнаружили 6,1 мкг/кг цефалоспоринового антибиотика, хотя по нормативу его наличие вовсе не допускается.