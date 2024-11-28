Сельский ветеринар рассказала, могут ли свиньи съесть человека

Posted 28 ноября, 10:07
Published 28 ноября, 10:07
Modified 28 ноября, 10:11
Updated 28 ноября, 10:11
Вечером 23 ноября в деревне Ужурского района школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. Через некоторое время искусанное тело девушки нашел ее приятель.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.
Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала, а затем на нее напали свиньи и искусали. Однако позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, и та потеряла сознание.
Далее следователи выяснили, что после того, как девушка потеряла сознание, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» и скрылся.
Как утверждают следователи, напавший понимал, что на девушку без сознания могут напасть животные, но он оставил ее в постройке и ушёл. На теле затем действительно нашли следы укусов.
На вопрос, могут ли свиньи причинить смертельные ранения человеку, ответила сельский ветеринар Татьяна Городкова. Она рассказала krsk.aif.ru, что «гипотетически свиньи могли бы съесть человека».
«Они часто съедают куриц или других животных, находящихся с ними по соседству в стайке. Часто свиньи придавливают и своих новорождённых поросят».
Однако свинья не могла прокусить вену на ноге человека и «просто уйти», считает Городкова.
«Почуяв кровь, она бы обглодала всё мясо до кости. В селе Преображенка Тяжинского района Кузбасса даже был такой случай: пожилые хозяева загуляли и не кормили несколько дней свиней, те вырвались из загона и объели лицо хозяйки, которая крепко спала на крыльце. Женщина умерла», — говорит ветеринар.