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Posted 28 ноября, 07:33

Published 28 ноября, 07:33

Modified 28 ноября, 07:54

Updated 28 ноября, 07:54

Подозреваемый в убийстве школьницы в свинарнике был трижды судим

Подозреваемый в убийстве школьницы в свинарнике был трижды судим

28 ноября 2024, 07:33
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Убийство в свинарнике
Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Ужурском районе был трижды судим — за смерть брата и кражи. Об этом сообщили в СК.

В 2003 году мужчину осудили по двум статьям: за кражу (статья 158 УК РФ) и за гибель брата, а точнее причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Ему дали 5 лет колонии, он отбывал наказание до декабря 2007 года — освободили по УДО.

Третье преступление — кража. Мужчину осудили в 2008 году, а в 2010-м он вышел.

Сейчас мужчине вменяют убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней. Его отправили на два месяца в СИЗО — до 25 января 2025 года.

Вечером 23 ноября в деревне Ужурского района школьница пошла кормить скот в хлев, пока её родители продавали мясо в Красноярске. Через некоторое время искусанное тело девушки нашел ее приятель.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила из-за острой потери крови после повреждения бедренной артерии. На левой ноге обнаружили рваную рану и следы от укусов, предположительно свиней.

Рассматривалась версия, что один из быков ударил девушку по голове рогом, она потеряла сознание и упала, а затем на нее напали свиньи и искусали. Однако позднее следователи и оперативники вышли на соседа, причастного к гибели девушки.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей и был недоволен решениями руководства. По версии следствия, он выпил и захотел отомстить начальнику: пришел в загон, чтобы забить скот, однако встретил дочку начальника. Сообщалось, что он ударил ее палкой, и та потеряла сознание.

Далее следователи выяснили, что после того, как девушка потеряла сознание, мужчина совершил «иные действия сексуального характера» и скрылся.

Как утверждают следователи, напавший понимал, что на девушку без сознания могут напасть животные, но он оставил ее в постройке и ушёл. На теле затем действительно нашли следы укусов.

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