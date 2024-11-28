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Posted 28 ноября, 07:14

Published 28 ноября, 07:14

Modified 28 ноября, 10:10

Updated 28 ноября, 10:10

Стафилококк у работников пищеблока стал причиной отравления красноярских школьников

Стафилококк у работников пищеблока стал причиной отравления красноярских школьников

28 ноября 2024, 07:14
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Роспотребнадзоре рассказали, что стало причиной массового отравления учеников школы №76 в Красноярске. В ведомстве заявили, что этого можно было избежать.

19 ноября в медучреждения Красноярска обратились 43 ученика школы №76. Всем детям поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что 2 учеников госпитализировали, остальные лечились дома.

Мама одной из учениц сообщила «Проспекту Мира», что родители школьников пришли к выводу, что все пострадавшие дети ели макароны с сыром. В СК нам заявили, что все отравившиеся дети действительно ели это блюдо.

Позже в прокуратуре рассказали, что дети могли отравиться сыром, который был в макаронах. Выяснилось, что ветеринарные документы на сыр не оформлялись.

Как показали предварительные итоги расследования, причиной массового отравления школьников стал золотистый стафилококк. Его нашли у 5 работников пищеблока.

«Сотрудники пищеблока, не соблюдавшие санитарные требования при приготовлении блюд, стали причиной заболевания учеников красноярской школы №76».

В Роспотребнадзоре заявили, что массового отравления можно было избежать, если бы сотрудники столовой не нарушили технологию приготовления макаронов с сыром.

Дело в том, что блюдо нужно запекать в духовке при 130°С до золотистой корочки в течение 20-30 минут.

При длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается. Однако в столовой школы №76 блюдо готовили всего лишь 7 минут.

Проверка в отношении организатора питания, ООО «Рич», продолжается.

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