Стафилококк у работников пищеблока стал причиной отравления красноярских школьников

Posted 28 ноября, 07:14
Published 28 ноября, 07:14
Modified 28 ноября, 10:10
Updated 28 ноября, 10:10
19 ноября в медучреждения Красноярска обратились 43 ученика школы №76. Всем детям поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.
Предварительно, накануне дети ели в школьной столовой. В СК сообщили, что 2 учеников госпитализировали, остальные лечились дома.
Мама одной из учениц сообщила «Проспекту Мира», что родители школьников пришли к выводу, что все пострадавшие дети ели макароны с сыром. В СК нам заявили, что все отравившиеся дети действительно ели это блюдо.
Позже в прокуратуре рассказали, что дети могли отравиться сыром, который был в макаронах. Выяснилось, что ветеринарные документы на сыр не оформлялись.
Как показали предварительные итоги расследования, причиной массового отравления школьников стал золотистый стафилококк. Его нашли у 5 работников пищеблока.
«Сотрудники пищеблока, не соблюдавшие санитарные требования при приготовлении блюд, стали причиной заболевания учеников красноярской школы №76».
В Роспотребнадзоре заявили, что массового отравления можно было избежать, если бы сотрудники столовой не нарушили технологию приготовления макаронов с сыром.
Дело в том, что блюдо нужно запекать в духовке при 130°С до золотистой корочки в течение 20-30 минут.
При длительных высоких температурах стафилококк погибает, а термоустойчивый токсин разрушается. Однако в столовой школы №76 блюдо готовили всего лишь 7 минут.
Проверка в отношении организатора питания, ООО «Рич», продолжается.