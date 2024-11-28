Стоит ли сейчас покупать доллары? Курс взлетит до 120? Говорим с экспертом

Posted 28 ноября, 11:52
Published 28 ноября, 11:52
Modified 28 ноября, 11:54
Updated 28 ноября, 11:54
На 28 ноября официальный курс доллара от ЦБ составил 108 рублей, официальный курс евро — 113 рублей.
28 ноября, по данным сервиса banki.ru, выгоднее всего купить доллары в «Ингосстрах банке» — за 109,5 рубля. Дороже всего покупка доллара обойдется в «Промсвязьбанке» — 1$ стоит 113,03 рубля.
Ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева сообщила «РБК», что основная причина падения рубля связана с дефицитом ликвидности на фоне сжатия экспорта и ростом импорта в конце года в преддверии новогодних праздников.
Ликвидность — термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.
По словам Пырьевой, повлияли и новые санкции — они могут усложнить проведение экспортных платежей.
Еще одна причина ослабления рубля — укрепление доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Красноярский трейдер и инвестор Александр Силаев рассказал «Проспекту Мира», стоит ли сейчас покупать доллары и евро из-за падения курса рубля.
«Кажется, это третий раз, когда журналисты задают мне этот вопрос. До этого было в марте 2020 и в марте 2022. Можете вспомнить, сколько тогда стоил доллар и что было дальше. В общем, когда человек, далекий от финансовых рынков, начинает переживать про доллар, обычно весь рост уже случился. Все, кто на этом мог заработать — уже заработали».
По словам Силаева, если есть желание зарабатывать таким образом, то «добро пожаловать в трейдинг», но дело это «нервное».
«Профессиональные спекуляции — дело нервное, сложное, и большинству людей туда не надо. Конечно, еще есть знакомый дядя Вася, который просто купил в банке пачку долларов аккуратно перед тем, как он вырос на 20-30-50%, но Васе просто повезло.
По сути он играет в рулетку. Такие же Васи покупали доллар по 120 в марте 2022 и продавали летом по 60, просто вам не рассказывали. В общем, никто в мире не знает, сколько будет стоить доллар в рублях к 1 января, 1 марта, через год. Если кто-то уверяет, что знает — не верьте. Прогноз только на завтра и только вероятностный! Ничего точнее тут не бывает…»
Касательно инвестиций Силаев говорит, что если человек — не специалист, то лучше вкладывать во все понемногу и регулярно.
«Не надо делать ничего импульсивного. Если человек не специалист, самое лучшее, что он может, вложить во все понемногу: акции, облигации, депозиты, золото, крипта».
Главное в инвестициях, считает Силаев, не делать их от страха и жадности.
«Инвестиции надо делать в моменте не от страха и не от жадности, а всегда. Основная идея, что мы не знаем будущего и надо быть готовым к любому. Завтра могут вырасти акции, а может и доллар. Поэтому в портфеле должно быть все».
Кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в краткосрочной перспективе рубль может немного укрепиться.
«Откат какой-то, конечно, возможен, потому что колебания никто не отменял. В принципе есть достаточно много факторов, влияющих на курс рубля в краткосрочном периоде», — считает специалист.
По словам экономиста, сейчас сложно давать прогнозы, потому что ситуация на рынке может измениться из-за непредсказуемых факторов. Однако в долгосрочной перспективе, считает экономист, рубль будет дешеветь.
В разговоре с «РБК» еще несколько экспертов дали прогнозы о дальнейшем курсе доллара. Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин считает ослабление рубля временным. По его мнению, к концу года курс достигнет ₽96 к доллару.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев считает, что до конца года доллар может двигаться в пределах ₽99–107.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова предполагает, что при усугублении геополитической ситуации в конце года доллар может достигнуть ₽110 и «даже пойти выше».
Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что текущий растущий тренд доллара к рублю выглядит устойчивым. Он считает, что курс достигнет пиков февраля-марта 2022 года в области ₽115–120 за доллар.