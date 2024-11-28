prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 11:52

Published 28 ноября, 11:52

Modified 28 ноября, 11:54

Updated 28 ноября, 11:54

Эксперты рассказали, почему растет доллар и стоит ли скупать валюту

Стоит ли сейчас покупать доллары? Курс взлетит до 120? Говорим с экспертом

28 ноября 2024, 11:52

Эксперты рассказали, почему растет доллар и стоит ли скупать валюту

С начала ноября рубль потерял к доллару более 10%. Рассказываем, что об этом говорят экономисты, инвесторы и аналитики рынка.

Какой сейчас курс доллара и евро?

На 28 ноября официальный курс доллара от ЦБ составил 108 рублей, официальный курс евро — 113 рублей.

28 ноября, по данным сервиса banki.ru, выгоднее всего купить доллары в «Ингосстрах банке» — за 109,5 рубля. Дороже всего покупка доллара обойдется в «Промсвязьбанке» — 1$ стоит 113,03 рубля.

Почему рубль слабеет

Ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева сообщила «РБК», что основная причина падения рубля связана с дефицитом ликвидности на фоне сжатия экспорта и ростом импорта в конце года в преддверии новогодних праздников.

Ликвидность — термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене.

По словам Пырьевой, повлияли и новые санкции — они могут усложнить проведение экспортных платежей.

Еще одна причина ослабления рубля — укрепление доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Стоит ли сейчас покупать валюту?

Красноярский трейдер и инвестор Александр Силаев рассказал «Проспекту Мира», стоит ли сейчас покупать доллары и евро из-за падения курса рубля.

«Кажется, это третий раз, когда журналисты задают мне этот вопрос. До этого было в марте 2020 и в марте 2022. Можете вспомнить, сколько тогда стоил доллар и что было дальше. В общем, когда человек, далекий от финансовых рынков, начинает переживать про доллар, обычно весь рост уже случился. Все, кто на этом мог заработать — уже заработали».

По словам Силаева, если есть желание зарабатывать таким образом, то «добро пожаловать в трейдинг», но дело это «нервное».

«Профессиональные спекуляции — дело нервное, сложное, и большинству людей туда не надо. Конечно, еще есть знакомый дядя Вася, который просто купил в банке пачку долларов аккуратно перед тем, как он вырос на 20-30-50%, но Васе просто повезло.
По сути он играет в рулетку. Такие же Васи покупали доллар по 120 в марте 2022 и продавали летом по 60, просто вам не рассказывали. В общем, никто в мире не знает, сколько будет стоить доллар в рублях к 1 января, 1 марта, через год. Если кто-то уверяет, что знает — не верьте. Прогноз только на завтра и только вероятностный! Ничего точнее тут не бывает…»
Фото: Изображение Midjourney

Касательно инвестиций Силаев говорит, что если человек — не специалист, то лучше вкладывать во все понемногу и регулярно.

«Не надо делать ничего импульсивного. Если человек не специалист, самое лучшее, что он может, вложить во все понемногу: акции, облигации, депозиты, золото, крипта».

Главное в инвестициях, считает Силаев, не делать их от страха и жадности.

«Инвестиции надо делать в моменте не от страха и не от жадности, а всегда. Основная идея, что мы не знаем будущего и надо быть готовым к любому. Завтра могут вырасти акции, а может и доллар. Поэтому в портфеле должно быть все».

Что будет с долларом дальше?

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в краткосрочной перспективе рубль может немного укрепиться.

«Откат какой-то, конечно, возможен, потому что колебания никто не отменял. В принципе есть достаточно много факторов, влияющих на курс рубля в краткосрочном периоде», — считает специалист.

По словам экономиста, сейчас сложно давать прогнозы, потому что ситуация на рынке может измениться из-за непредсказуемых факторов. Однако в долгосрочной перспективе, считает экономист, рубль будет дешеветь.

В разговоре с «РБК» еще несколько экспертов дали прогнозы о дальнейшем курсе доллара. Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин считает ослабление рубля временным. По его мнению, к концу года курс достигнет ₽96 к доллару.

Фото: 1MI

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев считает, что до конца года доллар может двигаться в пределах ₽99–107.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова предполагает, что при усугублении геополитической ситуации в конце года доллар может достигнуть ₽110 и «даже пойти выше».

Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что текущий растущий тренд доллара к рублю выглядит устойчивым. Он считает, что курс достигнет пиков февраля-марта 2022 года в области ₽115–120 за доллар.

Читайте также:
Как избрание Трампа повлияет на курс доллара и криптовалюту? Мнение экономистаРоссия вернется во времена СССР? Экономист рассказал, чем грозит перегрев экономики
#София Штейнберг#Люди#Общество#Экономика#Россия#Валюта#Доллар#Рубль#Рынок#Инвестиции#Евро
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика