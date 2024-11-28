Теплоэнергетический комплекс Красноярска подвергся мощнейшей DDoS-атаке в России

Огромное количество запросов со стороны клиента вызывает отказ системы, при этом почти не оставляя следов — хакеры редко атакуют со своих устройств. Обычно перед нападением хакер или хакеры пытаются заразить как можно больше сторонних компьютеров вирусами-троянами, которые до начала атаки почти никак себя не проявляют и работают в фоне. В «день X» все зараженные компьютеры начинают посылать десятки тысяч одновременных запросов на сайт-жертву, в то время как киберпреступники остаются к этому формально непричастными.